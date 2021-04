Escape Room 2 fait peur à la nouvelle date de sortie prévue pour l’été

Salle d’évasion 2 arrive dans un cinéma près de chez vous beaucoup plus tôt que prévu. Sony Pictures a choisi d’augmenter de six mois la sortie de la prochaine suite d’horreur. Il arrivera maintenant à la mi-juillet, ce qui le placera au cœur de la saison des films d’été, quelque chose qui était pratiquement inexistant en 2020. Mais cela semble changer cette année et Sony essaie d’obtenir un succès possible sur le livres le plus tôt possible.

Sony sortira maintenant Salle d’évasion 2 dans les salles le 16 juillet. Il était initialement prévu de sortir en salles en août de l’année dernière. Mais les fermetures de salles et l’incertitude au box-office ont empêché que cela se produise, comme ce fut le cas avec de nombreux films de divers studios en 2020. Sony avait précédemment retardé la suite de 2019.Salle d’évasion jusqu’au 7 janvier 2022, apparemment content d’attendre que le moment soit venu. Dans un mouvement rare pour l’entreprise récemment, une version majeure est augmentée de six mois complets. Cela signifie une confiance croissante dans le marché et un retour possible à une normalité relative pour les cinéphiles dans un avenir pas trop lointain.

Les détails de l’intrigue pour la suite sont actuellement gardés secrets. Le réalisateur original Adam Robitel est de retour aux commandes, tout comme le producteur Neal H. Moritz. Les membres de la distribution de retour incluent Taylor Russell et Logan Miller. Indya Moore (Pose), Holland Roden (Teen Wolf), Isabelle Fuhrman (Orphelin), Carlito Olivero (Bad Samaritain), Thomas Cocquerel (Dans Like Flynn) et James Frain (Les Tudors) complètent le nouvel ensemble. Will Honley (La ruche), Maria Melnik (Dieux américains) et Daniel Tuch (La main de Dieu) a écrit le scénario à partir d’une histoire de Honley, Christine Lavaf (Invincible) et Fritz Bohm (Wildling). Robitel, Karina Rahardja et Philip Waley sont également à bord pour produire.

Escape Room est sorti en 2019. Il a transformé la prémisse des salles d’évasion, qui sont devenues une activité populaire ces dernières années, en un vu-sque spectacle d’horreur. Le film est centré sur six inconnus réunis par une invitation intrigante. Au début, ils pensent être là pour une salle d’évasion immersive. Mais ils découvrent bientôt qu’ils sont des pions dans un jeu sadique de la vie et de la mort. Il s’est avéré être un succès considérable, rapportant 155 millions de dollars au box-office mondial contre un budget de production de seulement 9 millions de dollars. Les plans pour une suite ont été élaborés rapidement.

Grâce au succès de films récents tels que Godzilla contre Kong et Combat mortel, entre autres, les studios se sentent plus confiants quant à la saison estivale. Il y a une gamme raisonnablement robuste de grands films à venir au cours des prochains mois. Certains des titres sur le pont comprennent Wrath of Man, Spiral, Ceux qui me souhaitent la mort, Cruella, A Quiet Place Part II, Peter Rabbit 2, Free Guy, F9 et Black Widow. Avec la sortie qui progresse rapidement, nous devrions obtenir une bande-annonce pour Escape Room 2 le plus tôt possible. Nous nous assurerons de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Variety.

