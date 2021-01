Escape From Tarkov propose deux factions: l’une est l’USEC et l’autre souffre encore d’asthme

Échapper à Tarkov est, franchement, un titre brillant et l’un des seuls à avoir réussi à introduire une forme du genre battle royale qui n’implique pas de tomber dans des zones chaudes.

Bien sûr, vous perdrez quelques années de votre vie chaque fois que vous sauterez effrayé par un opérateur rival ouvrant une porte et se tenant face à vous, et la tension insensée qui ponctue chaque course pourrait vous conduire à un tombe précoce, mais la vie n’est pas vraiment trop amusante telle qu’elle est.

Autant jouer Échapper à Tarkov, un jeu provenant du studio Battlestate Games en Russie qui a connu un grand succès dans sa phase bêta sans même approcher la plate-forme Steam, ce qu’ils ont déclaré avoir l’intention de faire à l’approche de la sortie.

Il convient de noter qu’il est actuellement en version bêta, mais les bogues ne sont pas rares – hier, un crash a entraîné le renvoi de tout le monde d’un raid avec peu de chances de récupérer l’équipement avec lequel ils étaient entrés, un problème malheureux qui pourrait causer des centaines de milliers de roubles perdus.

Les gouttes sont activées dans #EscapefromTarkov, et c’est actuellement le jeu numéro 1 sur Twitch! 👏 pic.twitter.com/jUG1x975wT – DEXERTO.COM (@Dexerto) 2 janvier 2021

Pourtant, si vous envisagez d’entrer dans le jeu, vous devez savoir qu’une faction est franchement meilleure à ce stade de développement, et ce depuis un certain temps: l’USEC.

La faction BEAR, formée de Russes, a eu un bogue pendant un certain temps lors de la sélection de la voix 2 lors de la sélection du personnage, où la voix siffle bruyamment sous le moindre stress, offrant un désavantage persistant aux joueurs qui ne le savaient pas pour le moment. effacement du serveur actuel. Il est difficile d’entendre si quelqu’un tente de vous approcher lorsque votre personnage fait sa meilleure impression post-marathon de Dark Vador directement dans vos conduits auditifs.

Si vous parvenez à faire quelques tours dans le thorax, presque tous les sens de l’ouïe disparaissent simplement par la fenêtre alors que votre personnage respire directement dans votre cerveau.

Il convient de noter que le personnage 3 de la faction BEAR siffle à peine, même si vous êtes rouge en endurance, ce qui fait du personnage un choix solide si vous cherchez à obtenir tous les avantages que vous pouvez. Franchement, avec la nature compétitive de EFT, vous devriez.

Cela a été un peu un point de friction pour EFT joueurs, car divers acteurs de la voix n’ont apparemment pas tous les mêmes niveaux de bruit provenant du personnage joué pendant les moments de contrainte, ce qui signifie qu’un personnage pourrait s’en tirer mieux qu’un autre grâce à rien de plus que le doublage.

Si vous avez sélectionné le personnage asthmatique et que vous vous arrachez les cheveux, alors vous êtes franchement dans un ruisseau: vous pouvez attendre le prochain essuyage ou réinitialiser complètement votre compte.