Escape from New York est sorti en salles il y a 40 ans aujourd’hui

Cela fait maintenant quatre décennies que Snake Plissken a cherché à sortir de la Grosse Pomme en tant que film classique de John Carpenter Évadez-vous de New York est sorti en salles il y a 40 ans aujourd’hui. Mettant en vedette Kurt Russell dans le rôle de Snake, le héros d’action portant un cache-œil au centre de l’histoire, le film n’est qu’une des nombreuses collaborations entre l’acteur et Carpenter. Certains pourraient dire que c’est le meilleur film du duo ensemble, et tout ce temps plus tard, le film emblématique tient toujours.

Sorti en 1981, Évadez-vous de New York se déroule dans une réalité alternative en 1997 où les États-Unis ont été complètement décimés par le crime. L’île de Manhattan a depuis été convertie en prison à sécurité maximale, et des problèmes surviennent lorsque Air Force One fait un atterrissage forcé dans la région. Le prisonnier Snake Plissken (Russell) dispose de 24 heures pour aider le président des États-Unis à s’échapper de la ville/prison, et s’il réussit, il obtiendra un pardon pour ses problèmes.

Le film présente un casting de stars aux côtés de Russell, dont Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Isaac Hayes, Harry Dean Stanton et Tom Atkins. Adrienne Barbeau, favorite des fans du genre horreur, joue également le rôle de Maggie, l’une des rares héroïnes d’action féminines des années 1980. Au moment de son casting, la légendaire reine des cris n’était pas encore connue pour son travail d’horreur, bien qu’elle ait déjà travaillé avec Carpenter sur un projet télévisé. De toute évidence, le réalisateur a vu le potentiel de Barbeau en lui confiant un rôle si important dans Évadez-vous de New York, bien que l’actrice ne s’en soit pas rendu compte à l’époque.

« Je n’ai jamais pensé à elle [as a trailblazing character] », a déclaré Barbeau à Variety dans une nouvelle interview sur le film. « J’ai d’abord travaillé avec John sur le téléfilm Quelqu’un me regarde en 1978, je savais donc dès le début que le type de rôles féminins qu’il écrivait étaient les femmes Howard Hawks, comme il les appelait. C’était le genre de personnages que Lauren Bacall et Katharine Hepburn jouaient souvent. Des types de femmes fortes, affirmées et sans prisonnier, donc je n’ai jamais pensé que Maggie était unique. Mais encore une fois, j’ai toujours joué des femmes fortes, que ce soit à la télévision, au cinéma ou sur scène. »

De Évadez-vous de New York devenant plus tard un classique culte, Barbeau a ajouté: « À l’époque, cela ressemblait à un très bon rôle dans un film vraiment amusant, avec un groupe d’acteurs vraiment géniaux. Bien sûr, visuellement, c’était remarquable, mais je ne pensais pas , ‘Oh mon dieu, ce film innove !’ ou quelque chose comme ça. »

Ces dernières années, il y a eu des rumeurs d’un remake de Évadez-vous de New York. Il a été annoncé en 2017 que Robert Rodriguez dirigerait le remake prévu avec Jean Charpentier revenir pour servir en tant que producteur. Une mise à jour en 2019 a annoncé que Leigh Whannell réécrirait le script à la suite d’un brouillon antérieur de Luther créateur Neil Cross. Par THR, Rodriguez avait également quitté le projet avec la porte ouverte à Whannell pour potentiellement diriger également. Il n’y a eu aucune mise à jour majeure sur le projet depuis.

pendant ce temps Kurt Russel et John Carpenter continuerait à collaborer dans de nombreux autres projets au cours des années après la sortie de ce film, y compris le Évadez-vous de New York suite Évadez-vous de LA. Tout récemment, nous avons également célébré le 35e anniversaire de Gros problème dans la petite Chine, un autre projet acclamé des deux. Peut-être, juste peut-être, que le couple travaillera à nouveau ensemble un jour, car Carpenter a déclaré qu’il était prêt à collaborer à nouveau avec Russell. Si vous voulez revoir Évadez-vous de New York, le film est actuellement diffusé sur HBO Max.

