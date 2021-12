Escape From LA de John Carpenter surfe sur 4K Ultra HD pour la première fois en février

Snake Plissken est de retour dans le manège à sensations fortes de John Carpenter Évadez-vous de LA., arrivant sur 4K Ultra HD pour la première fois en février de Paramount Home Entertainment. Sorti en 1996, John Carpenter Évadez-vous de LA. était la suite très attendue du hit préféré des fans Évadez-vous de New York. Kurt Russell revient en tant qu’anti-héros Snake Plissken, qui est appelé à sauver le monde d’un appareil apocalyptique après un tremblement de terre de 9,6 dans la plupart de Los Angeles.

Vivez chaque moment scandaleux et époustouflant du classique post-apocalyptique dans un superbe 4K Ultra HD, y compris Snake Plissken surfant sur Wilshire Blvd., tirant des paniers au Coliseum et plongeant en bombardant le parc à thème Happy Kingdom. Le film présente également un assortiment sauvage d’amis, de démons et d’ennemis d’un casting de soutien qui comprend Steve Buscemi (Chiens de réservoir, Travailleurs miracles), Peter Fonda (Easy Rider, 3:10 à Yuma), Pam Grier (Jackie Brown, Les fantômes de Mars), Stacy Keach (L’héritage de Bourne, En fumée), Cliff Robertson (Les limites extérieures, Spider-Man 3) et Bruce Campbell (Armée des Ténèbres, La mort diabolique).

La version 4K Ultra HD offre une qualité d’image exceptionnelle avec Dolby Vision et 5.1 DTS-HD Master Audio. Le disque comprend également l’accès à une copie numérique du film et à la bande-annonce originale en salle.

En parlant de retourner dans le monde de Snake Plissken, le réalisateur et scénariste John Carpenter explique pourquoi il a choisi de faire la suite. « C’est amusant de travailler avec Kurt et il y a une histoire. Il y a un petit message subversif. Les États-Unis sont une théocratie et ils déportent les coupables moralement à LA. Alors ils envoient des athées, des adolescentes fugueuses et des médecins de l’avortement à LA. ; ils les sortent de la nouvelle Amérique morale. Cliff Robertson est le président, donc il y a un peu de jus. De plus, LA vient de traverser des émeutes, des coulées de boue, des incendies et des tremblements de terre. Kurt a eu une excellente idée. Il a dit : « Tous ces désastres se produisent et nous restons tous assis dans le déni. Nous disons tous: » Pourquoi devrais-je partir? C’est génial. » C’était le germe de tout ça. Une combinaison d’avoir une bonne intrigue avec un peu de jus subversif et de s’amuser. »





Comparant les défis de faire le film à d’autres qu’il a faits, il dit : « Je devrais dire Évadez-vous de LA rang élevé comme défi physique et émotionnel. L’ensemble de l’image se déroule la nuit. Passer 70 jours de tournage principalement de nuit ne peut pas vraiment être accompli avec juste de l’adrénaline et du café. Il faut une forte volonté et de bonnes chaussures. »

John Carpenter dit qu’un tiers du quatrième film de Snake Plissken pourrait certainement se produire. « C’est un personnage que Kurt aime passionnément. Il m’a convaincu de faire la suite », a déclaré le réalisateur. « Il y a probablement une troisième ou peut-être même une quatrième histoire à propos de Snake. Je ne sais pas si nous y arriverons un jour, mais je pense qu’il le mérite.

Entrer brusquement Évadez-vous de New York pour la énième fois, puis regarde Évadez-vous de LA. en 4K Ultra HD pour la toute première fois le 22 février 2022.









