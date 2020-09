Escalade en Méditerranée: la Turquie prévoit un exercice militaire au large de Chypre

À la fin du mois d’août, des navires de guerre de Grèce, d’Italie, de Chypre et de France mènent un exercice militaire dans l’est de la Méditerranée. La Turquie parle de piraterie. Land fait maintenant de même avec son propre exercice militaire.

Au milieu du différend sur la recherche de gaz en Méditerranée orientale, la Turquie a annoncé un exercice militaire au large de Chypre. Sous le nom de «tempête méditerranéenne», elle devrait commencer dimanche et durer jusqu’à jeudi, comme l’a annoncé le ministère turc de la Défense. Des unités du nord de Chypre sous contrôle turc doivent également participer. L’objectif est d’améliorer “l’entraînement mutuel, la coopération et l’interopérabilité” entre le continent turc et le commandement des troupes sur l’île méditerranéenne divisée, a-t-il déclaré.

En Méditerranée orientale, le différend entre la Grèce et la Turquie, partenaires de l’OTAN, sur le gaz naturel dans la zone maritime s’intensifie depuis des semaines. La Grèce accuse la Turquie d’explorer illégalement des gisements au large des îles grecques. Le gouvernement d’Ankara, cependant, rejette les allégations et considère que les eaux dans lesquelles le gaz naturel est foré à titre d’essai appartiennent au plateau continental turc.

À la suite du conflit, des navires de guerre grecs, italiens, chypriotes et français ont participé à un exercice militaire conjoint qui a eu lieu au sud de la Turquie dans l’est de la Méditerranée il y a quelques semaines. Fin août, la Turquie a accusé la Grèce de “piraterie” et a averti qu’elle se défendrait contre les prétendus efforts d’Athènes pour militariser les îles au large de ses côtes. Au cours des manœuvres militaires, il y a eu également une collision entre un navire de guerre grec et un navire de guerre turc.

L’île de Chypre est divisée depuis une intervention militaire turque en 1974. Dans le nord, une République turque de Chypre du Nord a été créée avec l’aide de la Turquie, mais cela n’est reconnu que par Ankara. Des troupes turques y sont également stationnées. L’île entière est internationalement reconnue comme la République de Chypre et est membre de l’UE depuis 2004.