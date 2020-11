Erykah Badu teste simultanément le COVID-19 positif et négatif

Erykah Badu a obtenu deux résultats différents pour son test COVID-19 en même temps.

Erykah Badu cherche des réponses après avoir testé à la fois négatif et positif pour COVID-19 cette semaine. Elle a annoncé la nouvelle de son test positif sur Twitter. Ethan Miller / Getty Images «Aucun symptôme. A été testé pour COVID. Même machine. Narine gauche positive. Narine droite négative », a-t-elle tweeté. «Peut-être qu’ils doivent appeler Swiss Beats pour pouvoir faire un contre entre eux. Le plus drôle est que le Dr ONLY a rapporté le résultat positif. Qu’est-ce que la fack est ici. Test rapide. €€€€ smh. « L’artiste lauréate d’un Grammy a également publié une photo de ses résultats de tests inhabituels. « Narine gauche positive et narine droite négative », lisent les commentaires des résultats. « Quel inconvénient d’être testé positif puis négatif 3x après 24 heures. Même test. Nous comprenons qu’ils ne sont pas précis à 100%, mais c’est étrange », a-t-elle ajouté. Badu n’est pas la seule personne à avoir des résultats mitigés. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a également annoncé qu’il avait été testé négatif et positif en même temps cette semaine: «Il se passe quelque chose d’extrêmement faux», a-t-il écrit sur Twitter. «A été testé pour covid quatre fois aujourd’hui. Deux tests sont revenus négatifs, deux sont revenus positifs. Même machine, même test, même infirmière. Test d’antigène rapide de BD. » Badu a récemment été présenté lors des BET Hip Hop Awards 2020 pour le chiffre Ladies First avec Teyana Taylor, HER et Brandy. Découvrez sa performance ici. [Via]