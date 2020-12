Errol Spence Jr. affiche sa domination dans la victoire sur Danny Garcia

Errol Spence Jr.était une bête lors de son premier combat depuis un accident de voiture en octobre 2019.

En octobre 2019, Errol Spence Jr a eu un horrible accident de voiture bien qu’il en soit sorti sans un seul os cassé dans son corps. Après son rétablissement, Spence aspirait à revenir sur le ring et samedi soir, c’est exactement ce qu’il a fait en se battant contre des gens comme Danny Garcia tout en défendant ses titres de poids welter. En fin de compte, Spence a remporté le combat avec facilité car il n’était rien de moins que dominant, tout en gagnant par décision unanime. « Je me suis prouvé que je suis le meilleur 147 livres du monde », a déclaré Spence via CBS Sports. « Danny Garcia m’a poussé aux limites, surtout à l’entraînement. C’est un grand champion et je savais que je serais prêt à 100%. C’est pourquoi je l’ai choisi. » Ronald Martinez / Spence est l’un des meilleurs poids welter au monde depuis un certain temps maintenant et beaucoup se demandaient s’il aurait de la rouille sur lui après l’accident. Comme Spence l’a expliqué, il a senti la rouille au début, mais il a finalement réussi à la surmonter et à offrir une performance spectaculaire. « Le moment est surréaliste », a déclaré Spence. «C’est un de mes rêves depuis mon retour de mon accident et je pense que j’avais l’air plutôt bien. J’avais un peu de rouille annulaire là-dedans mais j’ai secoué les toiles d’araignée et j’adorerais être de retour cet été. Tous les camps d’entraînement Je me sentais bien. Je savais que j’allais être bon et c’est pourquoi j’ai dit aux gens que je ne voulais pas de bagarre de mise au point. Je voulais quelqu’un comme Danny Garcia qui me pousserait. « Spence n’a pas encore révélé qui il veut combattre ensuite, bien que nous soyons sûrs qu’une annonce sera bientôt annoncée. Restez à l’affût des mises à jour sur la carrière de Spence, car nous ne manquerons pas de vous les apporter. Ronald Martinez / [Via]