Erreur dans One Piece Manga Chapitre 1058 : La prime de Zoro devrait être plus élevée

Un point culminant spécial après un arc dans une pièce est toujours le moment où les nouvelles primes de Straw Hat Pirates Être annoncé. Et après ça Arc Wa no Kuni cet événement était particulièrement intéressant, après tout, les amis et camarades de Luffy sont maintenant issus d’une vraie vie Empereur des mers listé.

Mais non seulement Luffy a des performances décentes dans onigashima montré aussi les officiers de la grande flotte du chapeau de paille ont vaincu des ennemis puissants et remporté des victoires importantes, c’est pourquoi leurs primes sont également en Chapitre 1058 ont été ajustés. Mais à Lorenor Zorole premier allié de Luffy dans One Piece, est là faire une erreur.

Selon les nouvelles suivez maintenant spoilers massifs pour le chapitre 1058 du manga, donc si vous ne voulez rien savoir à ce sujet, ne lisez pas plus loin. Et ceux d’entre vous qui préfèrent l’histoire de cette épopée épique de pirates à son forme comme anime profiter, devrait freiner maintenant, car la série est un peu en retard sur les livres.

One Piece : Les nouvelles primes des pirates du chapeau de paille

Les deux empereurs des mers Big Mom et Kaido ont été vaincus, Wa no Kuni est libre mais n’ouvre toujours pas ses frontières, et la marine ne sait plus où est sa tête. Et le plus gros morceau de tous ces problèmes va au chapeaux de paillequi, dans le cadre d’une alliance, a contribué à révolutionner l’ordre mondial dans One Piece.

Ce qui a finalement fait de Luffy lui-même l’un des quatre empereurs des mers fait et son Nakama les sbires redoutés de l’un des pirates les plus puissants du monde nouveau monde. En fin de compte, bien sûr primes personnalisées a dirigé, créant les combattants les plus puissants du gang, Zorro, Jinbei et Sanji, respectivement franchi la barre du milliard avoir.

Juste quelques millions de plus et toi-même Nico Robin, qui avait déjà une prime de 79 000 000 de baies dans son enfance, aurait gagné le milliard. Seulement hachoirs est revenu vide et continuera pendant l’animal de compagnie du gang tenue, vaut maintenant au moins 1 000 baies. Dans l’ensemble, les chapeaux de paille ont maintenant une prime combinée de plus de 6 milliards de baies.

Mais cela devient encore plus impressionnant dans le Guilde croiséec’est-à-dire l’organisation par Monsieur Crocodile, mihawk et, en quelque sorte au moins, aussi petit chariot est cité. Le clown à 1000 pièces est aussi empereur accidentel des mers vaut maintenant 3,189 milliards, Mihawk, le meilleur sabreur du mondearrive même à 3,59 milliards et Crocodile gère encore 1,965 milliard de baies.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

One Piece : la prime de Zoro devrait en fait être plus élevée

En fin de compte, aurait la nouvelle prime de Zoro devrait cependant être plus élevé. Le profil officiel de One Piece sur Twitter a récemment annoncé qu’il dix millions de baies de plus aurait dû exposer sur sa tête comme indiqué dans le chapitre 1058 du manga. Cela amène sa prime officielle à maintenant 1 111 000 000 milliards de baies.

Comme Oda est connu pour cela, beaucoup attention au détail et souvent pour lier différents éléments dans One Piece, pas mal de fans se demandent maintenant si la nouvelle somme est toujours d’actualité d’une quelconque manière. Un message secret peut-être ? Ou une prémonition Chapitre 1111?

Jusqu’à ce que nous le sachions – ou non – nous devrons certainement être patients, ce qui ne devrait guère poser de problème compte tenu des événements passionnants actuels. Le nouveau Chapitre 1059 cependant, n’apparaît que comme prévu le 11 septembre 2022c’est pourquoi les fans de One Piece n’ont d’autre choix que de se lever et d’attendre.