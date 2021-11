Ernie Hudson veut que Winston soit un mentor dans Ghostbusters: Afterlife Sequel

Chasseurs de fantômes : l’au-delà a défié les attentes des critiques pour être un énorme succès depuis sa sortie la semaine dernière, offrant un chasseurs de fantômes film que les fans de la franchise attendent depuis plus de 30 ans. Réunissant un nouvel ensemble de personnages, l’héritage du film de 1984 et l’équipe originale de Ghostbusting, la combinaison s’est avérée irrésistible pour ceux qui ont été heureux de briser le souvenir du redémarrage de 2016, qui aurait pu être un film bien accueilli dans son propre droit s’il n’avait pas tenté de tirer profit du nom de Ghostbusters, et la question est maintenant (ATTENTION: SPOILERS À VENIR), y aura-t-il une autre suite après ces scènes post-crédit ? Ernie Hudson aimerait le penser et pourrait voir l’ancienne équipe encadrer un nouveau groupe de Busters.

Pour tous ceux qui sont un grand fan de la franchise, il a été bien documenté que le personnage de Hudson de Winston Zeddemore était censé avoir un rôle beaucoup plus important dans le film de 1984 jusqu’à ce qu’un changement de script signifie que bon nombre de ses premières lignes ont été remplacées par les autres membres de l’équipe et il n’a fait son apparition qu’après que les premiers fantômes aient été démantelés. Quand cela vient à Chasseurs de fantômes : l’au-delà, Jason Reitman semble avoir fait quelque chose pour rectifier cette erreur judiciaire pour le personnage en le plaçant en tant que gardien potentiel de la chasseurs de fantômes héritage dans la deuxième scène post-crédit.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« C’est presque réconfortant », a déclaré Hudson dans une interview avec Yahoo. « Ce film a été une si grande partie de ma vie pendant près de 40 ans. C’est quelque chose dont je n’ai jamais pu m’éloigner – pas que j’aie essayé – mais les fans ont toujours gardé Winston au premier plan et vraiment connecté avec lui. Être sur le plateau et voir les gars en combinaisons, Sigourney Weaver, Annie Potts et rencontrer ce nouveau casting, j’ai réalisé que c’était quelque chose qui allait évoluer dans le futur. C’est bien d’avoir enfin résolu le problème.

Parlant de la façon dont son rôle dans le film de 1984 se déroulait derrière les trois grandes stars de la comédie, Ernie Hudson a poursuivi: «J’ai eu plusieurs conversations avec Ivan à ce sujet et ses souvenirs sont très différents des miens. Maintenant que je suis plus âgé, je comprends que le studio voulait s’assurer que les gars dans lesquels ils avaient investi beaucoup d’argent avaient des choses avec lesquelles jouer, donc tous mes meilleurs morceaux ont été donnés à d’autres personnes. Mais pour moi en tant qu’acteur, c’était vraiment dévastateur. Winston avait toute cette formation militaire. Il était le gars sensé qui tenait les choses ensemble. Quand le script a changé, c’était un… ajustement. Bill, Dan et Harold étaient si invitants et accueillants mais, bien que je ne le sache pas avec certitude, j’avais l’impression que le studio voulait toujours s’assurer qu’il s’agissait des trois gars sur les affiches. Ce sont les fans qui ont vraiment embrassé Winston et j’ai parlé à quelques personnes au studio qui se sont senties presque un peu surprises par cela. Je remercie les fans de m’avoir forcé à jeter un autre regard sur chasseurs de fantômes. »

En ce qui concerne un quatrième film, Hudson pense qu’un nouveau film est en cours d’écriture et bien qu’il ne soit pas sûr que la distribution originale puisse être des «acteurs majeurs», il existe des moyens de fonctionner. « C’est clairement un nouveau film de famille, donc je ne sais pas si l’un des anciens Ghostbusters peut être un acteur majeur – mais être impliqué en tant que mentor d’une manière ou d’une autre serait très amusant. [Winston] semble certainement mis en place pour en faire partie. Il comprend les Ghostbusters mieux que quiconque. Il est presque comme le personnage de Sam Jackson [Nick Fury] dans l’univers Marvel. Quoi qu’il en ressorte, j’adorerais que Winston y soit connecté.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà joue maintenant exclusivement dans les théâtres.





Mme Marvel obtient un nouveau costume dans la photo de tournage de The Marvels Les merveilles sont encore dans plus d’un an, mais une nouvelle image a révélé le dernier costume de Mme Marvel.

Lire la suite





A propos de l’auteur