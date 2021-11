Ernie Hudson se souvient s’être senti dévasté par le rôle réduit de Winston dans Ghostbusters

Winston avait à l’origine un rôle beaucoup plus important dans les Ghostbusters originaux avant que les changements de studio ne réduisent considérablement les lignes et la trame de fond du personnage.

La libération de Chasseurs de fantômes : l’au-delà dans les salles, Ernie Hudson réfléchit aux décennies qu’il a passées dans le cadre de la franchise. Pour chaque chasseurs de fantômes fan, il y a toujours eu quatre membres dans l’équipe, mais vous ne le sauriez pas tout à fait dès le premier chasseur de fantômes Le film a été commercialisé dans les années 1980. Différentes affiches et pochettes VHS ne représenteraient que Bill Murray, Dan Aykroyd et Harold Ramis écrasant des fantômes avec leurs packs de protons, presque comme si le Winston d’Ernie Hudson n’existait pas.

Ce manque apparent de Winston est allé beaucoup plus loin que d’exclure Hudson de la chasseurs de fantômes commercialisation. Le personnage a été écrit à l’origine pour être beaucoup plus présent dans l’histoire, arrivant au début au lieu de la 60e page. Il avait même une trame de fond étoffée qui faisait référence à des antécédents militaires, qui ont tous été coupés pour réduire le temps d’écran de Winston. La plupart de ses dialogues, qui comprenaient même l’évocation du Stay Puft Marshmallow Man, ont été confiés aux autres personnages principaux.

Tout en faisant la promotion Chasseurs de fantômes : l’au-delà, Ernie Hudson a parlé à Yahoo de son entrée dans la franchise au début des années 80. En fin de compte, il admet qu’il peut regarder en arrière maintenant et voir que donner la priorité aux autres pistes sur lui-même était une décision commerciale car le studio avait investi tellement d’argent dans ces acteurs. À l’époque, cependant, Hudson était un jeune acteur enthousiaste qui s’est senti vidé lorsqu’il a appris que son rôle principal avait été considérablement réduit.

« C’était une bénédiction mitigée parce que c’était le scénario le plus incroyable. J’étais un père célibataire, le loyer était dû et j’avais besoin d’un travail. Si j’obtenais ce rôle, cela allait changer mon monde. Puis, la nuit avant nous devaient tourner, tout cela a changé. J’ai eu plusieurs conversations avec Ivan à ce sujet et son souvenir est très différent du mien. Maintenant que je suis plus âgé, je comprends que le studio voulait s’assurer que les gars qu’ils avaient investi beaucoup »

Ernie Hudson dit que son chasseurs de fantômes les co-stars l’ont toujours fait sentir comme faisant partie de l’équipe et il a eu l’impression que ces choix venaient tous des chefs de studio. Dans tous les cas, l’expérience aurait pu conduire Hudson à se séparer de la franchise sans les fans qui ont rapidement adopté son personnage et ont appelé pour voir plus de Winston depuis le tout début.

« Winston avait toute cette formation militaire. C’était le gars sensé qui tenait les choses ensemble. Quand le script a changé, c’était un… ajustement. Bill, Dan et Harold étaient si invitants et accueillants mais, même si je ne sais pas Ceci pour un fait, c’était comme si le studio voulait toujours s’assurer que c’était les trois gars sur les affiches. Ce sont les fans qui ont vraiment embrassé Winston et j’ai parlé à quelques personnes au studio qui se sont senties presque un peu surprises Je remercie les fans de m’avoir forcé à revoir chasseurs de fantômes. »

En effet, grâce à la fois à la représentation d’Ernie Hudson et aux fans qui ont toujours tant aimé le personnage depuis tant d’années, Winston Zeddemore est devenu un personnage emblématique. Vous pouvez le voir revisiter la série une fois de plus en regardant Chasseurs de fantômes : l’au-delà dans les théâtres. Cette nouvelle nous vient de Yahoo.





