Ernie Hudson partagera la vedette avec Raymond Lee dans Quantum Leap Reboot

Ernie Hudson a rejoint le casting de NBC Saut quantique pilote de redémarrage, apparaissant dans un rôle principal aux côtés de Raymond Lee. Par date limite, le pilote reconnaît l’original Saut quantique mais cela fait 30 ans que le Dr Sam Beckett de Scott Bakula a disparu après être entré dans l’accélérateur Quantum Leap. Rien n’indique pour le moment que Bakula sera impliqué dans le pilote, mais la porte est ouverte pour que son personnage apparaisse à un moment donné si l’émission est commandée en série.

Lee est en quelque sorte le successeur du redémarrage du Dr Beckett. Il joue le Dr Ben Seong, un physicien de renommée mondiale travaillant sur un projet de voyage dans le temps connu sous le nom de Quantum Leap qui est coincé à la fin des années 1980 avec l’amnésie après avoir utilisé la technologie. Nous ne pouvons qu’imaginer où il sautera ensuite dans les prochains épisodes si NBC va de l’avant avec la série.

FILM VIDÉO DU JOUR

Hudson, qui était de retour sur grand écran l’année dernière pour reprendre son rôle de Winston Zeddemore dans SOS Fantômes : l’au-delà, jouera Herbert « Magic » Williams. Le personnage est décrit comme « un vétéran du Vietnam et chef du projet de voyage dans le temps à Quantum Leap. Utilisant un peu de politique et son savoir-faire militaire pour tenir le Pentagone à distance, Magic donne à l’équipe du temps pour sauver Ben mais attend des réponses. une fois de retour. »

La ligne de connexion du pilote se lit comme suit :

« La série de suivi se déroule dans le temps présent. Cela fait 30 ans que le Dr Sam Beckett (Scott Bakula) est entré dans l’accélérateur Quantum Leap et a disparu. Maintenant, une nouvelle équipe a été constituée pour redémarrer le projet dans l’espoir de comprendre les mystères derrière la machine et l’homme qui l’a créée. »

Universal Television produit le pilote. Helen Shaver dirige. Steven Lilien et Bryan Wynbrandt ont écrit le redémarrage et serviront de producteurs exécutifs aux côtés de Martin Gero, du créateur/EP de Quantum Leap Don Bellisario et de l’EP/co-narrateur Deborah Pratt. Lilien et Wynbrandt sont producteurs exécutifs pour I Have an Idea! Divertissement avec Bellisario pour Belisarius Productions et Geno pour Quinn’s House Productions.

Scott Bakula pourrait revenir en tant que Dr Sam Beckett lors du redémarrage, mais rien n’est confirmé





CNB

Scott Bakula a joué dans l’original Saut quantique avec feu Dean Stockwell comme co-vedette. De manière controversée, la série de cinq saisons s’est terminée sans véritable résolution, laissant le Dr Beckett bloqué dans l’espace et le temps. Les téléspectateurs de la finale de la série ont été accueillis avec une carte de titre qui expliquait simplement que Sam n’avait jamais retrouvé le chemin du retour, ce qui a déçu beaucoup de ceux qui espéraient un gain plus important pour couronner l’histoire.

Si le redémarrage se poursuit, nous pourrions voir le Dr Beckett revenir à la maison, ou du moins découvrir une partie de ce qu’il a fait au cours des trente dernières années. L’année dernière, Bakula avait déclaré que des pourparlers étaient en cours dans les coulisses au sujet d’un Saut quantique redémarrage, dont nous savons maintenant qu’il a été confirmé. Bien que rien ne soit confirmé, il a suggéré qu’il serait prêt à revenir.





« Nous savons tous que Sam est toujours là-bas, et je dis toujours aux gens que cela devrait être réconfortant – qu’il est toujours là-bas pour réparer les choses qui ont mal tourné », a déclaré Bakula.





Ghostbusters : Afterlife Sequel déjà en développement ? Ernie Hudson a entendu des rumeurs

Lire la suite





A propos de l’auteur