Ernie Hudson garde l’espoir que Scott Bakula reviendra dans Quantum Leap Revival

Original Saut quantique étoile Scott Bakula a peut-être rejeté une offre de retour dans la série de renaissance de NBC, mais Ernie Hudson espère que les fans pourront toujours voir le retour du Dr Sam Beckett un jour. La série de renaissance se déroule dans le même univers que la série originale dans laquelle le Dr Beckett a été perdu dans le temps, n’a jamais pu rentrer chez lui. Raymond Lee dirige le casting en tant que Dr Ben Song, un physicien qui fait un saut similaire et reste coincé dans le passé, se mettant sur la voie du saut d’un corps à l’autre comme le Dr Beckett l’avait fait avant lui….





Ernie Hudson joue également dans la série dans le rôle d’Herbert « Magic » Williams, le chef du projet de voyage dans le temps Quantum Leap. Magic a déjà rencontré le Dr Beckett dans un épisode de la saison 3 de la série originale, bien qu’il ait été joué à l’origine par Christopher Kirby. Dans une nouvelle interview avec ScreenRant, Hudson a commenté l’absence de Bakula dans le renouveau. Il a expliqué à quel point ce serait merveilleux de voir le Dr Beckett retrouver Magic, compte tenu de l’histoire que les personnages partagent.

« Je pense que lorsque vous regardez en arrière, vous savez intuitivement qu’il y a beaucoup de gens que vous devez remercier. Il y a des gens qui vous ont aidé en cours de route, même si vous ne vous souvenez peut-être pas de leurs noms. Vos parents ont essayé de vous aider malgré tous les dommages qu’ils ont causés. [Laughs] Mais Sam est la seule fois où il peut spécifiquement dire: « Je ne serais pas ici sans cet homme. » C’est clair; c’est sans équivoque. Être capable de résoudre cela, et de ne pas le laisser pendre, est vraiment important pour Magic. »

Hudson est heureux que la série ait pu trouver la sienne avec une nouvelle piste, notant à quel point Lee a été formidable dans le rôle du Dr Song. Cela dit, il reste toujours optimiste quant au fait que le Dr Beckett viendra retrouver le chemin du retour dans une future saison de la série.

« Une grande partie de la série originale concernait Scott Bakula. Il est tellement charmant, et vous ne pouviez pas refaire ça. Je suis content que nous ayons avancé dans la continuité. C’est un tout autre saut quantique, et j’adore que Raymond Lee apporte son propre genre d’humanité. Mais je pense que cela signifierait beaucoup pour Magic de trouver Sam. «





Raymond Lee mène le nouveau saut quantique, mais Scott Bakula reviendra-t-il un jour ?

Bakula a évoqué son absence dans le renouveau avec une déclaration publiée en septembre. Dans une publication Instagram, l’acteur a révélé que le pitch était que le Dr Beckett revienne dans l’épisode pilote de la renaissance, mais qu’il devait prendre la décision « très difficile » de transmettre l’offre. Il est allé de l’avant et a fait l’éloge de la nouvelle distribution et de l’équipe, leur souhaitant bonne chance avec le redémarrage pour montrer qu’il n’y a pas de mauvaise volonté liée à sa décision de transmettre la série.

« » L’idée que quelqu’un « saute » dans le temps et marche un mile à la place de quelqu’un d’autre reste un concept très attrayant et mérite d’être exploré, en particulier compte tenu de l’état actuel de l’humanité « , a déclaré Bakula en partie » Dans cet esprit, Je croise les doigts pour que ce nouveau casting et cette nouvelle équipe aient la chance de puiser dans la magie qui a propulsé le Quantum Leap original dans le cœur et l’esprit des générations passées et présentes. Je leur souhaite bonne chance et bon saut !

Lors de la production de la saison 1, l’émission a reçu une commande de NBC pour une saison prolongée, suggérant que le réseau voit un grand potentiel dans la série. S’il continue à bien fonctionner, peut-être que Bakula sentira que le moment est venu à un autre moment pour revenir en tant que Dr Beckett.