Ernie Hudson explique pourquoi le redémarrage de Ghostbusters a échoué avec les fans

Le succès de la sortie récente de Chasseurs de fantômes : l’au-delà dans les cinémas, certains fans pourraient se demander ce qui n’allait pas exactement avec le redémarrage précédent, surnommé Ghostbusters : répondez à l’appel, qui est sorti en 2016. Réalisé par Paul Feig, ce film a servi de nouveau redémarrage en redémarrant l’histoire à partir de zéro, en ignorant l’original chasseurs de fantômes films du réalisateur Ivan Reitman. Il a réinventé ses quatre rôles principaux avec Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Leslie Jones et Kristen Wiig.

Malheureusement, les fans ont envoyé le message bien avant même la sortie du film qu’il n’allait pas être accepté à bras ouverts. Sa bande-annonce à elle seule a suscité une immense quantité de critiques, établissant un record pour la bande-annonce de film la plus détestée sur YouTube. Tandis que Ghostbusters : répondez à l’appel a ses partisans qui pensent que le titre autonome a toujours sa place dans la série, il est sûr de dire que la plupart de longue date chasseurs de fantômes les fans ne sont pas montés à bord.

La star de la franchise Ernie Hudson a récemment expliqué pourquoi Chasseurs de fantômes : l’au-delà se porte si bien pendant Répond à l’appel avait laissé tant de gens déçus. Hudson, qui a fait une brève apparition en tant que personnage original dans le remake, se considère comme un fan de ce film et de sa distribution, estimant que le problème n’était pas avec ses nouvelles stars. Le gros problème, comme le souligne Hudson, était que l’histoire de Paul Feig a complètement suspendu la continuité des films originaux après que les fans aient demandé Chasseurs de fantômes 3 pendant des années. Tout de suite, cela a convaincu de nombreux fans de ne même pas lui donner une chance.

« Je suis un grand fan de Paul et des quatre femmes, ce sont toutes des personnes très drôles – mais j’ai senti qu’elles se mettaient dans une impasse parce qu’elles n’en faisaient pas partie chasseurs de fantômes univers. Je pense que Paul voulait faire son truc et les fans ont vu chasseurs de fantômes d’une manière très spécifique. Je pense que Jason en a tenu compte dans le nouveau film. Cela aurait été plus facile s’ils n’avaient pas fait de redémarrage. »

Allant plus loin, Hudson imagine aussi que Ghostbusters : répondez à l’appel aurait été mieux reçu par les fans s’il s’agissait davantage d’une suite héritée liée aux originaux, comme c’est le cas avec Vie après la mort. Hudson avance même que les nouveaux personnages auraient pu être les filles des précédents Ghostbusters, une idée pas trop éloignée de Vie après la mortavec la famille Spengler. Peut-être qu’en faisant un reboot, Paul Feig condamnait son film depuis le début, même si certains fans, et Ernie Hudson lui-même, peuvent encore apprécier Répond à l’appel pour ce que c’était.

« Si cela avait été 20 ans plus tard et qu’il s’agissait de nos filles, cela aurait été mieux lié, mais lorsque vous effectuez un redémarrage, vous forcez une comparaison. Cela aurait été beaucoup plus drôle s’ils avaient du matériel frais et pouvaient faire leur propre truc. J’ai aimé ça, même si je sentais que c’était autonome et que ça n’en faisait pas vraiment partie chasseurs de fantômes univers. »