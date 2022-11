Ernie Hudson donne une mise à jour positive du script sur Ghostbusters 4

chasseurs de fantômes les fans avaient presque perdu espoir de voir la franchise continuer. De toute évidence, après avoir rejeté le redémarrage de 2016, celui de l’année dernière SOS Fantômes : l’au-delà est arrivé au bon moment pour prouver que non seulement l’ancien gang est toujours capable de briser les fantômes, mais que c’était un succès suffisamment important au box-office pour assurer Ghostbusters 4 était allumé en vert. Maintenant, l’acteur Ernie Hudson devrait revenir dans le quatrième volet de la franchise et a récemment fait le point sur le scénario du film.





SOS Fantômes : l’au-delà a livré un hit nostalgique qui plaira aux fans l’année dernière, avec une histoire centrée sur les petits-enfants de Ghostbuster original Egon Spengler et la menace que Gozer vienne à nouveau faire des ravages dans le monde. La scène post-crédits du film a mis en place un autre film, avec Winston Zeddemore d’Hudson ramenant Ecto-1 à l’emblématique caserne de pompiers de New York, et il n’a fallu que quelques mois à Sony pour annoncer que le film serait en cours de développement. Lors d’un entretien avec ComicBook.comHudson a dit :

« J’ai lu une version. Je suis sûr qu’ils se sont engagés à en faire un autre. J’en suis très content, mais je sais aussi que c’est tôt. Jason a été incroyable, et je l’aime et l’apprécie vraiment. Je suis tellement reconnaissant de pouvoir travailler avec lui. Donc, je suis excité mais… je ne l’ai pas fait et je ne présume jamais rien. Je suis heureux, cependant, d’avoir Ghostbusters dans ma filmographie. Et je suis vraiment ravi quand je vois des petits enfants de deux et trois ans chanter la chanson et en être heureux.

Est-ce que tous les Ghostbusters reviendront pour Ghostbusters 4 ?

Ernie Hudson est à peu près assuré de revenir pour SOS Fantômes 4, mais les autres stars reviendront-elles ? Eh bien, cela dépend probablement d’un certain nombre de facteurs. Après avoir passé des décennies à tenter de reconstituer le casting original, Bill Murray étant une pierre d’achoppement particulière pendant une grande partie de cette période, la date de sortie prévue de décembre 2023 suggère que Sony ne veut pas laisser la franchise se refroidir à nouveau.

SOS Fantômes : l’au-delà comportaient essentiellement des rôles de camée pour les membres de la distribution originale de la franchise, qui incluaient Sigourney Weaver et Annie Potts dans l’équation. Il y avait aussi un rôle poignant à jouer pour le regretté Harold Ramis, et bien sûr il y avait une nouvelle vague de Ghostbusters potentiels dans McKenna Grace et Finn Wolfhard. Jusqu’à présent, il n’a pas été révélé qui de la distribution d’Afterlife signe pour plus de busting, mais avec des rumeurs suggérant que l’histoire tournera autour de Winston et potentiellement d’autres Ghostbusters formant une nouvelle génération de busters, ce serait dommage si SOS Fantômes 4 ne s’appuie pas sur son casting.

SOS Fantômes 4 devrait être à nouveau dirigé par Jason Reitman, mais cette fois ce sera sans l’aide de son père, Ivan Reitman, qui a agi en tant que producteur sur SOS Fantômes : l’au-delà mais malheureusement décédé quelques mois seulement après sa sortie. Il est évident que le nouveau film sera dédié à Reitman de la même manière que Vie après la mort honoré Ramis, et encore une fois, cela exercera une certaine pression pour que le réalisateur des films originaux fasse le bien dans la dernière suite.