Ernie Hudson dit qu’un nouveau jeu vidéo Ghostbusters arrive

Chasseurs de fantômes : l’au-delà a donné aux fans de longue date du film de 1984 la récompense qu’ils attendaient depuis plus de trente ans, avec l’équipe originale de retour sur grand écran affrontant l’un de leurs premiers et plus redoutables ennemis. Maintenant, la star de la franchise Ernie Hudson a révélé qu’il y avait d’autres bonnes nouvelles à venir pour chasseurs de fantômes fans avec des nouvelles qu’un nouveau jeu vidéo est également en cours de développement. Alors que le fantastique Ghostbusters : le jeu vidéo est arrivé en 2009 et était largement considéré comme le plus proche que nous pourrions voir à nouveau Bill Murray et compagnie sur les écrans, il semble que leur apparition dans Chasseurs de fantômes : l’au-delà Ce n’est probablement pas la dernière fois que nous voyons les gars en action non plus.

« Je viens de recevoir un e-mail parce que nous faisons un autre jeu vidéo », a déclaré Hudson lorsqu’il s’est exprimé sur la chaîne YouTube Countdown City Geek. « Ils programment maintenant pour faire l’enregistrement et je ne suis pas trop sûr [who is] va le faire. je me connais et [Dan Aykroyd], Je pense. je ne suis pas sûr [if Bill Murray] fera n’importe quoi dessus. Donc, il y aura un autre jeu vidéo… Quand ils le sortiront, je ne sais pas, mais c’est définitivement en train de se produire.

Bien que Hudson ne l’ait pas spécifiquement dit, il ne fait aucun doute que quiconque reviendra de la franchise pour fournir des voix off pour le jeu reprendra ses rôles au cinéma, et bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation officielle qu’un tel jeu est en développement, il a été a fait allusion au co-fondateur d’Illfonic, Raphael Saadiq, qui a déclaré au podcast Questlove Supreme, « vendredi 13, le dernier, et Prédateur, et nous travaillons sur chasseurs de fantômes maintenant et Arcadegeddon est sorti en ce moment. » Bien qu’il n’y ait aucun moyen de savoir actuellement s’il s’agit du même jeu, il semble très probable qu’ils soient un seul et même jeu.





Grâce à Chasseurs de fantômes : l’au-delà, la franchise a eu une autre vie avec des fans hérités passant en mode nostalgie complet sur le nombre de références et de clins d’œil au film original et à sa suite de 1989, Chasseurs de fantômes II. Un autre jeu vidéo sera sans aucun doute également un grand succès tout comme la sortie de 2009, elle-même devenue si populaire qu’elle a été remasterisée et rééditée sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch en 2019. Ceux qui ont côtoyé la franchise pendant un certain temps, je me souviendrai de la joie de regarder quelques petites gouttes pixelisées dans les jeux des années 80 basés sur le film original, mais pouvoir jouer avec des personnages qui ressemblent à la distribution porte l’expérience à un autre niveau et aboutit presque à un film interactif -comme une expérience.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà a réussi à défier les attentes lorsqu’il est arrivé dans les cinémas le mois dernier, faisant exploser les prévisions du week-end d’ouverture et rejoignant le petit nombre de films à avoir franchi le cap des 100 millions de dollars cette année. Actuellement, le film est la 10e plus grande sortie nationale de l’année et n’est qu’à 3 millions de dollars de dépasser Disney Croisière dans la jungle en 9ème position. Avec ce genre d’intérêt encore clairement là pour chasseurs de fantômes, il est probable que tout jeu vidéo basé sur la franchise sera accéléré dans la chaîne de production.





