Ernie Hudson a ressenti de l’émotion en mettant le pack de protons dans Ghostbusters: Afterlife

Revenant au rôle de Winston Zeddemore dans Chasseurs de fantômes : l’au-delà a été toute une expérience pour Ernie Hudson. Dans la version originale chasseurs de fantômes films, Hudson a joué Winston aux côtés de Peter Venkman de Bill Murray, Ray Stantz de Dan Aykroyd et Egon Spengler de Harold Ramis. Bien que Ramis soit décédé depuis, le survivant chasseurs de fantômes les stars se sont de nouveau adaptées, avec les packs de protons, pour la toute nouvelle suite du réalisateur Jason Reitman.

Dans une nouvelle interview avec THR, Hudson a expliqué comment il se sentait de revenir pour Chasseurs de fantômes : l’au-delà. Pour sa part, Hudson se sentait presque comme s’il avait été transporté directement dans les années 1980 une fois qu’il était physiquement dans son personnage. C’est aussi un peu choquant pour lui à voir, car il a encore des souvenirs d’avoir vu le réalisateur de ce nouveau film à l’âge de 6 ans sur le plateau des années 80.

« Quand Bill [Murray] et Danny [Aykroyd] et j’ai enfilé nos combinaisons et nos packs de protons, ça m’a transporté en arrière. C’était cool – à quel point j’aime cette famille. C’était presque spirituel. Je n’ai pas pleuré, mais certaines de ces émotions ont jailli en moi. De voir Jason qui courait sur le plateau à 6 ans et maintenant il en est aux manettes ; J’étais si fier de lui. Je suis tellement reconnaissant qu’il s’est imposé comme un merveilleux réalisateur-producteur avant d’entrer dans Ghostbusters.

Ce n’est pas techniquement la première fois qu’Ernie Hudson revisite son chasseurs de fantômes rôle depuis les années 80. Avec les autres membres principaux de la distribution, dont Harold Ramis avant son décès, Hudson a enregistré des lignes de voix off pour son personnage pour Ghostbusters : le jeu vidéo. Il admet que c’était « cool », mais ce n’était pas tout à fait la même chose que de mettre physiquement un pack de protons avec ses amis. Dans l’ensemble, Hudson est également toujours déconcerté par combien chasseurs de fantômes a grandi, restant extrêmement populaire auprès des nouvelles générations de fans.

« J’avais entendu dire, bien qu’il ne me l’ait jamais dit, que Bill [in prior years] ne voulait pas en faire un autre. Alors je l’ai bouclé car cela n’arrivera jamais. Bien que nous ayons fait [Ghostbusters: The Video Game (2009)], et c’était plutôt cool. Mais nous n’étions jamais dans la même pièce pour ça. j’avais accepté ça [a film] n’allait jamais arriver. Ghostbusters a changé ma vie d’une manière étrange. Lorsque vous faites un film et qu’il réussit, cela a un impact, mais Ghostbusters – c’était un changement. Et la façon dont les gens y ont répondu et continuent d’y répondre – cela traverse les générations. Je vois des petits enfants qui adorent le film.

L’équipe d’origine apparaît dans Chasseurs de fantômes : l’au-delà, mais l’accent est mis sur une nouvelle distribution de personnages servant de membres de la famille d’Egon. Il met en vedette Carrie Coon, Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Logan Kim, Celeste O’Connor et Paul Rudd. Avec ce qui précède chasseurs de fantômes acteurs, la suite comprend également Sigourney Weaver et Annie Potts dans le rôle de Dana et Janine, respectivement. Nous pourrions voir plus d’éléments de Chasseurs de fantômes II dans une suite taquinée par Jason Reitman.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà joue maintenant dans les salles de cinéma. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.





