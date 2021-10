Ernest Scared Stupid est sorti en salles il y a 30 ans aujourd’hui

La comédie d’horreur classique Ernest effrayé stupide vient de fêter ses 30 ans. Réalisé par John Cherry et mettant en vedette Jim Varney dans son rôle de longue date d’Ernest P. Worrell, c’est le cinquième long métrage à porter le personnage sur grand écran. Beaucoup de classiques Ernest les films ont leurs fans et sont largement célébrés par les fans de Varney, bien qu’il y en ait beaucoup qui considéreraient Ernest effrayé stupide être un favori absolu.

Ernest effrayé stupide fournit un peu une trame de fond pour Ernest P. Worrell, révélant pourquoi le personnage est comme il est. Il s’avère qu’un troll démoniaque avait été scellé sous un arbre par l’un des ancêtres d’Ernest, et pour se venger, le troll a jeté une malédiction sur sa famille. Le troll ne peut être libéré que par un Worrell juste avant Halloween, et la malédiction garantit que chaque génération de la famille deviendra de moins en moins intelligente jusqu’à ce que quelqu’un soit assez stupide pour libérer le troll.

Bien sûr, laissez Ernest le faire sans le vouloir. C’est désormais aussi à l’assistante sanitaire la plus appréciée du cinéma d’y mettre un terme. Les choses semblent sombres lorsqu’une armée de trolls est convoquée pour prendre le contrôle de la ville, bien qu’Ernest inverse la tendance en découvrant leur seule faiblesse, le lait… bien que cela soit venu après un peu d’expérimentation avec le miak. Mais ce qu’il faut finalement pour détruire le règne de terreur de Trantor le troll, c’est de le couvrir d’amour.

« C’était mon premier film d’horreur… j’ai adoré » Jim Varney a déclaré dans une interview en 1991 avec The Baltimore Sun pour promouvoir le film. « Enfant, tout ce qui me donnait des cauchemars, je devais le regarder. »

Plus tard, en repensant au film avec Art of the Title, la conceptrice principale du titre, Barbara Laszewski Garner, a déclaré: « Le film a été conçu par John Cherry et Coke Sams. Les titres étaient une collaboration entre John et moi-même. John et moi avons fait le storyboard. .. [Working with Jim Varney was] fabuleux! Il n’avait pas besoin de beaucoup de direction. Je lui ai juste dit la prémisse de chaque scène et il l’a juste fait en une ou deux prises. »

Jim Varney est décédé il y a plus de deux décennies, mais pour ceux d’entre nous qui étaient là pour l’ascension d’Ernest dans les années 80 et 90, il ne semble pas que cela fasse si longtemps. C’est grâce à la marque que Varney a laissée sur l’histoire du cinéma dans des films comme Ernest effrayé stupide et les autres de la série. Ces jours-ci, un groupe de cinéastes prévoit d’honorer Varney après avoir récemment lancé une campagne de financement participatif réussie. Ils raconteront son histoire dans le documentaire L’importance d’être Ernest : la vie de l’acteur Jim Varney.

Nous sommes au milieu de la saison d’Halloween, et avec le 30e anniversaire maintenant ici, c’est le moment idéal pour ajouter Ernest effrayé stupide à la liste de surveillance des films d’horreur. Le film est un rappel classique de l’originalité de Jim Varney en tant qu’artiste, et Ernest effrayé stupide reste l’une de ses plus grandes œuvres. Regardez-le aujourd’hui pour un rire garanti.

