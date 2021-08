Erin Napier partage une nouvelle photo de sa fille Mae: « Presque hors de l’âge du nouveau-né »

Elle grandit si vite !

Erin Napier a partagé une nouvelle photo de sa plus jeune fille, Mae, sur Instagram, ainsi qu’une mise à jour sur la façon dont le bébé va.

«À un peu plus de 2 mois, mae fait des bruits de roucoulement / chiot, mange 5 oz. par repas, dort de 21 h à 7 h 30 et a un horaire de sieste », a déclaré la star de HGTV, 35 ans, en légende de la photo. « Je ne peux pas croire que nous sommes presque sortis de l’époque des nouveau-nés. #maedays »

Napier et son mari et co-vedette de « Home Town », Ben Napier, 37 ans, ont accueilli Mae en mai. Ils sont également parents d’une autre fille, Helen, 3 ans.

Les fans ont adoré le joli cliché de Napier d’elle-même se blottissant avec bébé Mae, y compris « Pioneer Woman » Ree Drummond.

« Doux bel enfant.❤️ », a écrit Drummond dans les commentaires.

Napier a également sauté dans la section des commentaires pour répondre aux questions des gens sur la façon dont elle et son mari ont réussi à faire dormir Mae toute la nuit.

« Quel est votre secret pour l’horaire de sommeil ? » a demandé un fan.

« Mae mange vraiment bien pendant la journée, je pense ? Elle l’a laissé tomber toute seule », a répondu Napier.

« 21 h – 730 h ? ! C’est le rêve !! un autre fan a écrit, auquel Napier a répondu : « Je suis choqué, honnêtement. Helen dormait bien à 6 semaines, mais pas comme ça.

Mae a peut-être un horaire de sommeil enviable pour un bébé de 2 mois, mais cela ne veut pas dire que ses parents ne sont pas encore épuisés de temps en temps – comme Napier l’a démontré dans cette photo amusante et récente de son mari attrapant quelques z.

« dormir quand le bébé dort », a-t-elle légendé la photo de son mari somnolant sur le canapé.

En juin, Napier a parlé de l’alimentation au lait maternisé au lieu d’allaiter ses deux filles.

« Juste un petit encouragement pour vous les mamans qui n’avez pas pu allaiter, comme moi », a-t-elle écrit sur Instagram, partageant une photo de Mae buvant au biberon. « Ne laissez personne vous faire sentir moins ou rabaissé à cause de cela.

« Helen était un bébé maternisé et n’a pas d’allergies, a toujours eu un poids santé, pas de grosses maladies, a dormi toute la nuit pendant 6 semaines, intelligente comme un fouet, et est tout aussi amoureuse et attachée à sa maman qu’elle l’a allaitée. les amis sont à eux. La formule est notre amie dans cette maison ! Regardez ces petites jambes d’allumettes devenir grosses et fortes. «