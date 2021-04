Erin Napier et son mari Ben annoncent qu’elle aura un deuxième bébé dans «  à peine quelques semaines  »

Erin et Ben Napier attendent leur deuxième enfant, une petite fille qui va naître dans «quelques semaines».

Les stars de « Home Town » sont déjà les fiers parents d’Helen, 3 ans.

«À présent, la plupart d’entre vous savent que dans quelques semaines, nous ajouterons un autre petit visage à nos vidéos personnelles et à nos albums photo», a déclaré le couple sur Instagram. «Tout comme Helen l’a fait, sa petite sœur a facilité la tâche de garder son secret en étant petite même maintenant, et je suis profondément reconnaissant que nous ayons passé près de 8 mois à garder ces nouvelles juste pour notre famille et nos amis proches. «

L’année dernière, Napier, 35 ans, s’est ouverte sur les fans qui lui posaient des questions sur ses choix en matière de reproduction.

«Je pense que c’est vraiment bizarre et inutile», a déclaré Napier à People. L’expert en rénovation domiciliaire a ajouté qu’elle avait été frappée par des commentaires tels que: «Vous devez donner à Helen un frère ou une sœur» et «Elle n’a pas besoin d’être une enfant unique.»

«Je veux changer le récit», a-t-elle partagé. «C’est une conversation délicate et les gens doivent être plus prudents pour en parler.»

Il semblerait que lors de cet entretien, qui était en décembre 2020, Napier était enceinte de ce bébé qui doit sortir en mai, selon People.

« Le printemps dernier, j’ai rangé les fournitures de table à langer parce que je n’avais plus d’enfant », a poursuivi la star de HGTV dimanche dans sa légende. «Je l’ai rangé dans le placard de la chambre d’amis et puis j’ai pleuré parce que je pensais à quel point Helen doit se sentir seule là-haut dans son berceau à côté d’une pièce vide tous les soirs.

Erin et Ben Napier. HGTV

« Quelques semaines plus tard, j’ai regardé mon père et son frère se tenir au cimetière de ma grand-mère. Deux hommes avec beaucoup de différences se sont renforcés l’un l’autre. Deux hommes qui la connaissaient mieux qu’aucun de nous ne le pourrait jamais. Les frères et sœurs font cela, ils savent et se souviennent et garder les histoires d’une famille vivantes. Et nous voulions ça pour Helen. Quelqu’un pour se tenir avec elle quand nous ne pouvons pas un jour. «

Napier a ajouté qu’Helen avait également un cousin en route, de sorte que leur arbre généalogique se développe de manière exponentielle en ce moment.

«Nous sommes tellement reconnaissants», a-t-elle conclu. «Même dans notre célébration, je pense aux futurs parents qui attendent leurs propres bébés. Pour beaucoup, cela peut être un voyage si long et difficile et je prie pour la force pour vous si c’est là que vous êtes. Dieu répond dans Son notre propre temps, pas le nôtre, terriblement difficile que cela puisse être. Envoi tellement d’amour à vous tous aujourd’hui. «