Erika Jayne répond au critique qui lui fait honte de faire du shopping chez TJ Maxx

La star de « Real Housewives of Beverly Hills » assiégée, Erika Jayne, n’aura pas honte de son choix de magasins dans lesquels faire ses achats, en particulier sur Twitter.

La star de télé-réalité en instance de divorce, 50 ans, a été repérée par des paparazzis dans TJ Maxx mardi avec une brassée de vêtements, un endroit peut-être inhabituel pour une femme qui a parlé de dépenser des dizaines de milliers de dollars par mois pour ses vêtements d’extérieur en 2017.

Erika Jayne. Bravo

C’était apparemment l’ouverture dont certains utilisateurs de Twitter avaient besoin, y compris une qui a affirmé qu’elle était « plus intelligente que cela » lorsqu’il s’agissait de choisir ses vêtements. Après un tweet de Jayne (qui se sépare de son mari Tom Girardi) disant « Je gagne encore », l’affiche John Reason a écrit : « Faire du shopping chez TJMAXX…. PAS gagner ! »

Shopping chez TJMAXX…. avec votre assistante ?…. Optique EJ….vous êtes plus intelligent que ça…. Ce n’est PAS gagnant ! – John Reason (@JohnReason16) 16 septembre 2021

Ce à quoi Jayne a répondu: « J’y ai magasiné pendant des années. Je suis également allé chez Petco et Target. Arrêtez d’analyser ma vie. »

Les finances de Jayne ont fait couler beaucoup d’encre depuis qu’elle et Girardi ont annoncé leur séparation en novembre 2020 ; un mois après l’annonce, Girardi et son cabinet d’avocats, Girardi Keese, ont été poursuivis devant un tribunal fédéral pour avoir prétendument détourné de l’argent destiné à être remis à des proches survivants du crash du Lion Air 610 de 2018.

Le procès suggère que la scission entre Jayne et Giardi est « une tentative simulée de protéger frauduleusement l’argent de Tom et d’Erika contre ceux qui cherchent à recouvrer les dettes de Tom et de son cabinet d’avocats GK ».

Jayne et Thomas Girardi à Los Angeles en 2016. Steve Eichner / AP

Pendant ce temps, la question de savoir si elle achète dans des magasins discount pour économiser de l’argent ou pour mettre un visage public sur la faillite de Girardi est probablement ce qui inspire certains des trolls sur Internet.

Mais elle a aussi ses partisans. Écrit Teia S, « Je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que les gens qui ont de l’argent n’achètent pas à la cible… parfois vous voulez juste aller à la cible. »

Et Sheila a écrit : « Fais du shopping dans ces endroits tout le temps et j’arrive toujours à être magnifique.

Compte Twitter de TJMaxx, silencieux depuis 2019, n’a pas répondu.