Erik Per Sullivan la star de Malcolm au milieu

Hollywood

La série mettant en vedette Frankie Muniz et Bryan Cranston est disponible dans le catalogue Disney+.

© IMDbErik Per Sullivan.

Il y a une sitcom dont beaucoup de ceux qui ont grandi dans les années 90 et 2000 se souviennent avec une affection particulière : Malcolm au milieu. Aujourd’hui disponible dans le catalogue de Disney+est une production qui avait le rôle principal de Frankie Muniz Quoi Malcom et l’avait à bryan cranston dans l’un de ses premiers grands rôles, bien avant qu’il Breaking Bad.

Malcolm au milieu est une comédie qui nous montre une famille américaine de classe moyenne où la folie règne et le seul qui semble concentré est Malcom. L’un des personnages principaux était Deweyjoué par Erik Per Sullivan il était un peu plus jeune que Malcom et le quatrième dans la liste des fils de halo et lois.

Après le succès de Malcolm au milieudiffusé entre 2000 et 2006, on sait peu de choses à son sujet. Erik Per Sullivan, qui a peu à peu disparu de la scène. L’artiste né en 1991 a cessé de jouer en 2010. Sans aller plus loin, il n’était présent à aucune des réunions que le casting avait pour les anniversaires de la série.

Pendant un certain temps, on a supposé qu’il avait eu des problèmes de dépendance, ce que le directeur de la photographie prélèvement isaacks a reconnu avoir entendu dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé. Cependant, cela n’a jamais été officiellement confirmé. On dit aussi qu’il a tout quitté pour aller étudier à l’université bien que les dossiers scolaires ne soient répertoriés nulle part. Sans réseaux sociaux actifs, la vie de cette star est inconnue.

+Malcolm au milieu a presque ruiné la carrière de Bryan Cranston

Dans une récente interview avec Howard sévère, bryan cranston reconnu quel était le plus gros problème qu’il avait avec Malcolm au milieu. Après avoir fait cette série, tout ce qui lui a été proposé, ce sont des rôles de comédie où il a joué des parents un peu fous. Une vieille connaissance devait apparaître, Vince Gilliganqui l’avait dirigé dans Les fichiers X pour lui donner la chance la plus importante de sa vie : jouer dans Breaking Bad.

