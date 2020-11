Ericsson prédit que plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde disposeront de services 5G d’ici la fin de 2020

Tendance FP30 nov.2020 17:35:53 IST

Ericsson Mobility a fourni des rapports qui projettent le nombre total de personnes utilisant les services 5G à plus d’un milliard dans le monde d’ici la fin de 2020. Cela a été publié dans la dernière édition du rapport Ericsson Mobility, qui prédit également que quatre sur tous les dix abonnements mobiles en 2026 seront 5G. Le rapport indique que la 5G a connu le déploiement le plus rapide de toutes les générations de connectivité mobile et qu’elle représentera plus de 50% du trafic de données mobiles d’ici la fin de l’année 2026, alors qu’environ 3,5 milliards de personnes disposeront d’un abonnement 5G.

Ericsson a retracé l’introduction des fonctionnalités 5G dans les domaines du réseau et des appareils, malgré les incertitudes causées par la pandémie COVID-19.

Dans un communiqué de presse, la firme a précisé que l’Inde verrait les abonnements 5G dépasser la barre des 350 millions, ce qui signifie 27% de tous les abonnements mobiles en 2026. LTE continuera de dominer le pourcentage avec 63% d’abonnements mobiles. Le rapport prédit que les abonnements au haut débit mobile atteindront près de 1,2 milliard en six ans.

Avec l’insistance massive sur Internet en raison de la pandémie, le trafic moyen par utilisateur de smartphone a considérablement augmenté en Inde en 2020. L’Inde a le trafic moyen le plus élevé par utilisateur de smartphone et par mois à 15,7 Go par mois et selon les prévisions, il est devrait atteindre 37 Go par mois en 2026.

La société affirme que d’ici la fin de cette année, le monde verra 220 millions d’utilisateurs 5G étant donné que de nombreux nouveaux réseaux sont actuellement en phase de développement.

Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et responsable des réseaux chez Ericsson, a déclaré que cette année avait vu «la société faire un grand pas vers la numérisation» en raison de la pandémie virale entraînant un changement rapide de la technologie.

«La 5G entre dans la phase suivante, lorsque de nouveaux appareils et applications tirent le meilleur parti des avantages qu’elle offre, tandis que les fournisseurs de services continuent de développer la 5G. Les réseaux mobiles sont une infrastructure essentielle pour de nombreux aspects de la vie quotidienne, et la 5G sera la clé de la prospérité économique future », a-t-il ajouté.

