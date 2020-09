Erick Morillo († 49): spéculation sur la cause du décès

DÉFIBRILLATEUR EXTERNE SEMI-AUTOMATIQUE POUR ADULTES ET ENFANTS FRANÇAIS

Défibrillateur semi-automatique externe pour adultes et enfants COR-RES A6S. UNE INTERVENTION RAPIDE PEUT MITIGER LES EFFECTS D'UN ARRÊT CARDIAQUE:L'arrêt cardiaque soudain (SCA) est l'une des causes principales de décès en Europe. Selon la façon dont on le définisse, entre 55 et 113 sur ...