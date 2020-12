Erica Mena dit aux gens d’arrêter de parler graisseux de ses enfants

Les habitudes d’Erica Mena sur les réseaux sociaux semblent avoir changé depuis son mariage avec Safaree Samuels l’année dernière.

La native du Bronx peut encore afficher des pièges à soif, mais elle ne fait pas exploser les gens autant qu’elle le faisait auparavant. Mais Mena avait quelque chose à dire à ceux qui ont qualifié son fils le roi Condé d’autiste après l’avoir vu sur une photo de famille de Noël.

«C’est la veille de Noël et vous êtes dans des commentaires diagnostiquant l’autisme chez les enfants des gens», a-t-elle déclaré sur Live. «Nous sommes en 2020. Ce fut une année tellement folle. Quand les gens publient leurs familles, pourquoi traines-tu, supposent-ils et commencent-ils à répandre des rumeurs sur les enfants des gens? C’est un adolescent. Quel adolescent f * cking que vous connaissez aime prendre des photos avec sa famille? Pas le mien. F * ck off. «