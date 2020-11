Eric Nichols perd plus de 1000 € en pariant sur Donald Trump pour l’élection présidentielle

Fiancé de 90 jours Les stars Larissa Dos Santos Lima et Eric Nichols ont laissé les fans se gratter la tête pour plusieurs raisons cette semaine. Lima a fait une certaine promesse concernant ses OnlyFans et l’élection présidentielle, sur laquelle elle semble maintenant revenir en arrière. Pendant ce temps, Nichols a placé un pari sur Trump, ce qui pourrait suggérer que lui et Lima ne se voyaient pas politiquement d’accord. De plus, on ne sait toujours pas si les deux sont encore ensemble, certains signes indiquant une scission récente.

Larissa Dos Santos Lima conclut un accord concernant Joe Biden

Eric Nichols et Larissa Dos Santos Lima de Fiancé de 90 jours | Bryan Steffy / Getty Images pour Crazy Horse 3

Fiancé de 90 jours La star Larissa Dos Santos Lima dit qu’elle va bien depuis que TLC l’a renvoyée de la série. Elle a été active sur OnlyFans et les médias sociaux, faisant monter de nouveaux adeptes. Elle a même conclu un accord avec les fans concernant la présidence.

«Si Biden gagne, mes OnlyFans seront gratuits pendant un jour», a écrit Lima sur Instagram, en ajoutant le hashtag #ByeTrump.

Cependant, il semble que Lima ait décidé qu’elle ne voulait pas respecter sa part du marché. Elle a profité de ses histoires Instagram pour dire aux fans que l’affaire était ratée.

« Biden a gagné, quand vos OnlyFans seront-ils gratuits? » a demandé un utilisateur.

«Je ne vais plus rendre libre», répondit Lima, sans aucune explication.

«Wtf. Ew. Non pas que je veuille la voir, mais je déteste les gens qui ne tiennent pas parole. Personne ne lui a demandé d’avoir OF gratuitement. Elle s’est offerte. Déçu en elle de plus en plus tous les jours », a écrit un utilisateur sur Reddit.

« Quoi? Larissa ment et manipule pour attirer l’attention sur les réseaux sociaux? Saisissez mes perles! a plaisanté un autre utilisateur.

Eric Nichols perd plus de 1000 € en pariant sur Donald Trump

Pendant ce temps, il semble que le plus récent de Larissa Dos Santos Lima Fiancé de 90 jours l’amant n’est pas totalement d’accord avec ses tendances politiques. Autrement dit, si ses choix de paris sont une indication.

Eric Nichols a décidé qu’il était sage de laisser tomber plus de 1000 € sur un pari pour une victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle. Nichols a partagé une capture d’écran de son pari sur son Instagram, montrant qu’il risquait 1105 € avec une victoire potentielle de 1436,50 €.

Qu’il suffise de dire que Nichols est maintenant à plus de 1000 € dans le trou grâce à son choix de pari. Les fans de la série ont été ravis de la perte de Nichols, certains suggérant qu’il ne serait peut-être pas le meilleur pour gérer ses finances.

«D’après la série, Eric ne semblait pas vraiment intelligent avec son argent lorsqu’il s’agissait de certaines décisions. Alors oui, pas de surprise. Un imbécile et son argent se séparent rapidement », a écrit un utilisateur de Reddit.

«Cet homme adore faire sauter son argent. Sérieusement, si vous vivez comme Eric (nous avons tous vu son appartement) et que votre principale source de revenus est des vidéos porno avec une femme au statut juridique douteux, vous n’avez pas à vous soucier du plan fiscal de Biden », a ajouté un autre fan amusé.

Le couple ’90 Day Fiancé ‘est-il fini?

Pour l’instant, on ne sait toujours pas si Larissa Dos Santos Lima et Eric Nichols sont toujours ensemble. Les deux se sont effacés de leurs pages Instagram respectives et ont cessé de se suivre sur Twitter.

Lorsqu’un fan a récemment demandé à Lima où était Eric et s’ils étaient toujours ensemble, elle a évité de répondre directement. Au lieu de cela, elle a posté un autocollant qui alternait clignotant entre oui et non. Elle a également inclus une maquette d’affiche de recherche représentant le visage de Nichols.