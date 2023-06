Eric McCormack a presque refusé le rôle de Will dans Will & Grace

Eric McCormack est bien connu pour son interprétation de Will Truman sur NBC Volonté et grâce, mais l’acteur a hésité avant de prendre le rôle. Dans le premier épisode de son nouveau podcast récapitulatif avec Sean Hayes (qui jouait l’hilarant Jack McFarland), Juste Jack & Will, McCormack a rappelé le processus d’audition et comment, après avoir appris qu’il avait décroché le rôle, il a commencé à s’inquiéter de l’engagement (via Insider). McCormack dit que son hésitation « n’avait rien à voir » avec la représentation d’un personnage gay et a estimé que « c’était la chose à propos de la série qui allait la faire s’élever au-dessus des autres ».







McCormack a partagé qu’après deux auditions, on lui a dit « officieusement » qu’il avait obtenu le rôle principal mais qu’il devrait attendre après les vacances de Noël pour confirmation. C’est à ce moment-là, dit Mc Cormack, que le doute a commencé à s’insinuer :

« J’ai soudainement eu peur de l’engagement, de cette idée que c’était mon Sam Malone [Ted Danson’s Cheers character]. Cela pourrait être la chose sur ma pierre tombale. »

McCormack a alerté les producteurs de l’émission qu’il auditionnerait pour d’autres rôles et a transmis Will Truman. Les choses ont changé lorsque McCormack a reçu un appel téléphonique du co-créateur de la série Max Mutchnick :

« Il a dit : ‘Je t’appelle juste pour te dire que tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie.’ Et j’étais comme, ‘Wow, tu ne me connais pas. Je viens de finir un drame et je ne suis pas sûr si c’est la chose.’ Et il a dit, ‘C’est tout ce que je veux dire.’ Et ça m’a hanté pendant les vacances. Je me souviens juste de m’être réveillé un matin juste après le Nouvel An à Vancouver, et je me suis tourné vers ma femme et j’ai dit, ‘Je pense que j’ai fait une terrible erreur.’ Et elle a dit : « Ouais », se souvient McCormack.

McCormack a changé d’avis, et le reste appartient à l’histoire.

Will, Grace et Cress Williams ?!?

Volonté et grâce a été créé par Mutchnick et David Kohan, et a suivi la vie des personnages titulaires : Will Truman, un avocat gay et Grace Adler (Debra Messing), sa meilleure amie hétéro designer d’intérieur. La série est souvent reconnue pour avoir ouvert la voie à une plus grande représentation télévisuelle des membres de la communauté LGBTQ+. Avec McCormack, Messing et Hayes, la sitcom mettait en vedette Megan Mullaly dans le rôle de Karen Walker, riche et amoureuse de l’alcool. Lors du premier épisode de Juste Jack & WillMcCormack et Hayes ont également partagé une autre information d’initié : il y avait initialement un cinquième acteur principal.

« Il y avait cinq personnages réguliers, et le cinquième était mon associé dans mon petit cabinet d’avocats », a déclaré McCormack. « Hétéro. Je pense qu’il a probablement été écrit comme juif, mais au final, c’était Cress Williams. »

Pendant le tournage du pilote, le réalisateur James Burrows a demandé Volonté et grâce co-créateurs pour couper un personnage principal, car il estimait que la série en avait un de trop. McCormack a partagé que Williams étant coupé de la série le faisait se sentir « tellement terrible ».

Volonté et grâce lancé en 1998 jusqu’en 2006 et revenu pour trois saisons supplémentaires en 2017. Au cours de sa course de 11 saisons, la série a remporté 18 nominations aux Emmy ; pour son interprétation de l’avocat compatissant, McCormack a remporté un Emmy et un SAG Award.