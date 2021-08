Eric Clapton présente ce qui semble être un « hymne anti-vaccin »

Le légendaire musicien de rock Eric Clapton lance une fois de plus ses opinions controversées concernant les restrictions prises pendant la pandémie de Covid-19, présentant sa frustration à travers une nouvelle chanson intitulée « This Has Gotta Stop ».

Ces derniers mois, Clapton a exagérément exprimé son agacement face aux restrictions et à la campagne de vaccination constante. Même en décembre dernier, il a rejoint Van Morrison avec la chanson « Stand and Deliver », l’une des nombreuses chansons que Morrison a publiées exprimant son agacement face au confinement pendant la pandémie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kanye West présente enfin « Donda » sur les services de streaming

Avec « This Has Gotta Stop », Clapton semble libérer ses frustrations face aux mesures prises dans le monde pour empêcher la croissance des infections au Covid-19, tout en semblant critiquer ouvertement le vaccin contre ce virus.

« Je ne peux plus accepter ces ordures, cela a suffi, vous voulez réclamer mon âme, vous devrez venir détruire cette porte », dit Clapton dans cette chanson, qui semble ajouter une partie de son expérience avec le vaccin AstraZeneca (qu’il a reçu en mai) : « Je savais que quelque chose n’allait pas lorsque vous avez commencé à faire appliquer la loi. Je ne peux pas bouger mes mains, je suis en sueur », poursuit-il dans les vers suivants.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Halsey décrit le processus créatif de son nouvel album studio

Le mois dernier, Eric Clapton a déclaré qu’il ne se produirait pas lors de concerts qui exigent de ses participants qu’ils prouvent qu’ils ont reçu le vaccin, assurant qu’il ne veut pas faire partie d’un événement qui discrimine son public et qu’à moins qu’il n’y ait des dispositions suffisantes pour tous ceux qui souhaitent y assister, le droit d’annuler la présentation sera réservé.

Les positions conspiratrices d’Eric Clapton ont suscité toutes sortes de réactions de la part de diverses personnalités du rock, dont le guitariste de Queen’s Brian May. Bien qu’elle accepte l’héritage de Clapton dans le rock, May note qu’il existe des positions idéologiques avec lesquelles elle ne pourrait jamais être d’accord et qu’il y a actuellement trop de preuves sur l’efficacité des vaccins.