Eren’s Death, Will Eren Die in Attack on Titan – Ymir’s Curse

La mort d’Eren

Eren est actuellement la personne la plus puissante du monde. Il contrôle l’armée des titans et crée également les 9 titans en utilisant la capacité du titan Warhammer. Mais tout cela a un coût. Le coût étant sa propre vie. Eren mourra compte tenu du fait qu’il est le titan fondateur. Indépendamment de cela, même s’il souhaitait devenir bon et tout remettre à la normale, ce n’est pas comme si tout le monde allait lui pardonner.

Qu’est-ce que la malédiction d’Ymir?

On dit que la malédiction d’Ymir donne au détenteur du titan fondateur une durée de vie de 13 ans après avoir acquis le pouvoir. Ymir est décédée après avoir combattu pendant 13 ans et son corps a été mangé par ses 3 filles afin qu’elles acquièrent les pouvoirs de titan. Donc La mort d’Eren est inévitable si cela est vrai.

La mort d’Eren – Spéculations

Dans les nouvelles récentes, les acteurs de la voix d’Eren Yaeger ont pleuré pendant sa pratique pour la dernière saison. La production a confirmé que la fin serait terriblement triste et pas une fin heureuse. Eh bien, que pouvez-vous attendre de plus d’un anime qui a fourni les meilleures séquences de gore et d’action de l’histoire de l’anime. Tous ces faits penchent vers La mort d’Eren.

Qui est Eren Yeager – Passé, présent et futur!

Eren Yeager était un enfant innocent et heureux qui rêvait de voir le monde au-delà des murs qui l’entouraient. Son monde entier a changé lorsque le mur a été détruit et que les Titans ont massacré tout son village, y compris sa mère juste en face de lui. Il a juré de rejoindre le corps de l’enquête et de tuer chaque titan par lui-même (LA RAGE DANS SES YEUX EST COMPLÈTEMENT INÉGALÉE PAR TOUT AUTRE PERSONNAGE).

L’espoir ultime de l’humanité

Après être devenu membre du corps d’enquête, il rencontre une autre brèche et va combattre un titan. Mais il est mangé par un titan et se transforme étonnamment en titan. Il s’avère que son père lui avait injecté du liquide céphalo-rachidien titan qui lui a donné des pouvoirs titan. Une fois qu’il se transforme en titan, il sauve littéralement tout le monde et se fait arrêter. Le pays tout entier le craint et tente de l’exécuter. Mais Levi intervient et prend la responsabilité d’Eren, il entraînera Eren et promet également de le tuer s’il se retourne contre l’humanité.

Au fur et à mesure que les événements se déroulent, il découvre lentement la vérité et apprend que ses propres coéquipiers sont ceux qui ont détruit le mur et causé la mort de milliers de personnes, y compris sa mère. Il combat le titan blindé et passe également par divers événements sous la forme du dernier espoir de l’humanité – The Attack Titan.

Le tournant

Plus tard, il apprend à connaître son propre passé et l’empire eldien à travers les souvenirs passés de son père et tous les autres souvenirs. Cela le change complètement. Il décide de se venger du monde entier.

Eren devient la seule chose qu’il a juré de détruire

Comme vous pouvez le voir à partir d’ici, Eren décide d’avancer et de se battre pour le bien d’Eldian après avoir connu la vérité sur le sacrifice de son père Grisha Yaeger afin d’obtenir le titan fondateur du rituel Rod Reiss. À partir de maintenant, il y a de nombreuses théories sur La mort d’Eren et Eren mourra-t-il?

Actuellement, Eren atteint sa dernière forme bizarre et prend également le contrôle de tous les titans qui résident à l’intérieur des murs (titans colossaux). Et il va de l’avant pour détruire le monde entier afin de laisser les Eldiens vivre en paix. Il montre au monde la haine et la rancune d’Eldian qui se sont accumulées pendant des générations. Maintenant, le monde entier réalise sa propre erreur de traiter les Eldiens comme des esclaves. La quantité de torture que les Eldiens ont dû subir était une pure folie.

Pourquoi Eren détruit-il le monde?

Eren a les souvenirs de tous les précédents métamorphes du titan fondateur et apprend également beaucoup de choses de Zeke. Donc en conclusion, il apprend l’existence d’un plan appelé le « Plan d’euthanasie » où ils stérilisent et font éteindre tous les Eldiens. Donc Eren suit le plan en conséquence et modifie également le plan secrètement. Le plan d’Eren est de détruire le monde entier et de créer un endroit où les Eldiens peuvent vivre en paix.

Eren avance pour détruire le monde entier à partir de Marley avec son armée de Titans colossaux. Pendant ce temps, Reiner, Annie et Peick s’unissent aux 15e escouade et prévoyez de parler avec Eren. Ils vont littéralement essayer de le convaincre de ne pas détruire le monde. En fin de compte, quand ils essaient de parler avec Eren, il dit qu’il a la liberté d’avancer et qu’il a également donné à ses amis la liberté de le tuer.

Le ratio d’Eren mourant est de 90% parce que Levi mentionne qu’Eren a dépassé son titan fondateur. Historia dit qu’elle concevra un enfant pour lui mais elle n’a toujours pas mentionné de qui il s’agit, ce qui rend l’intrigue encore plus suspecte. Surtout, Eren mourra à la fin et donnera ses pouvoirs à l’enfant d’Historia. L’alternative serait de détruire complètement tous les pouvoirs des titans et d’éradiquer le nom du diable. Mais il ne détruira jamais les souvenirs des Eldiens. Cela est dû au fait qu’il ferait à nouveau la même erreur qui se transmettra aux générations futures.

Où lire Attack on Titan Manga?

Tous les derniers chapitres d’Attack on Titan sont disponibles à la lecture sur Kodansha Comics. Veuillez lire le manga sur les sites Web officiels fournis, car nous condamnons vivement l’utilisation de sites Web illégaux.

À propos de Attack on Titan Manga

Hajime Isayama a créé Shingeki no Kyojin en 2009 et l’a publié via Kodansha. À l’époque, ce n’était pas très populaire. Mais comme il a commencé à circuler parmi les lecteurs, il a gagné en popularité. Par conséquent, a commencé le grand voyage du manga Shingeki no Kyojin. Le manga est actuellement en cours, même après avoir fonctionné pendant 11 ans. Attack on Titan manga a atteint son 134e chapitre après 32 volumes réussis.

Isayama a déclaré que le manga se terminera en 2020. Après avoir lu le chapitre 135 d’Attack on Titan, les fans sont impatients de savoir ce qui se passera dans le chapitre 136 alors que l’histoire a atteint son apogée. Attack on Titan Chapitre 136 sortira le 9 janvier 2021. Assurez-vous de le vérifier au plus tôt.

Le manga Shingeki no Kyojin a battu de nombreux records et franchi de nombreux jalons. Attack on Titan Manga a rejoint le 100 Million Club le 25 décembre. Ce qui est aussi l’anniversaire de Levi. Le 100 Million Club comprend quelques grands noms comme Dragon Ball, Naruto, Astro Boy, Doraemon, etc. De plus, l’attaque des titans a touché cette marque en seulement 10 ans. Et c’est très impressionnant. Pour montrer la popularité de la série à travers le monde. Kondasha a lancé une campagne dans le monde entier. C’est appelé « Campagne Briser le mur ». Ils ont quelques vidéos de la campagne.

