Eréndira Núñez et l’art-miracle de produire un cinéma pandémique

Son visage est jovial, souriant. Il transmet de pures bonnes vibrations, de l’harmonie. Quelque chose de similaire se produit avec sa voix, qui est agréable et joyeuse. Il ne donne pas l’impression d’être dévoué à ce qu’il fait, ni à qui il est. Elle a la personnalité d’une fille qui ignore le stress et ignore l’adversité, cependant, elle vit avec au quotidien en raison de son rôle dans l’industrie cinématographique. Eréndira Núñez est la productrice du moment et en pleine pandémie elle a su faire monter des projets au niveau national et international.

Clôturer 2021 de travail et commencer 2022 de la même manière. Bien qu’elle envisage une pause prochaine parce que l’esprit et le corps l’exigent, elle ne lésine pas sur l’exercice de son travail pour faire avancer plus de films. Et elle est très convaincue de quelque chose : le Mexique traverse une période extraordinaire pour faire des films.

Eréndira, tu ne te reposes pas, n’est-ce pas ? Comment faites-vous pour continuer à un bon rythme en pleine pandémie ?

Cette production, croyez-le ou non, est très addictive. Comme tout autre métier ou profession, si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous ne pensez toujours pas à vous arrêter. Bien sûr, je suis fatigué, mais c’est addictif. j’ai l’intention de me reposer après À minuit.

Le film avec Diego Boneta ?

Ce même. Je suis très excité car c’est une comédie romantique, un genre que je n’avais pas encore abordé en tant que producteur. J’aime le produire parce qu’il renvoie à des histoires ou à des films que j’ai appréciés et que j’ai fait en tant que cinéphile. Par exemple, celles de Billy Wilder, un réalisateur qui me fait réfléchir à comment revivre cette époque et ce ton.

Vous le commentez comme si de rien, mais à quel point cela a-t-il été difficile de travailler ces mois-ci avec la question du Covid-19 ?

La pandémie continue. Les protocoles continuent, nous devons arrêter de filmer si quelqu’un de l’équipe a le virus.

Côté production, d’une part, on est plus soucieux de la santé des gens, on s’occupe de tout. En revanche, il faut repenser la façon de filmer, c’est-à-dire étudier minutieusement chaque plan pour le réaliser avec plus de précision qu’auparavant. Cela signifie aussi travailler avec des équipes plus petites, justement pour éviter la contagion.

Si j’en parle d’un point de vue budgétaire, ce n’est pas facile. Pour les films indépendants ou les productions qui doivent faire un double effort pour lever des fonds, il en coûte désormais beaucoup d’obtenir ce petit supplément en raison des problèmes de Covid-19. Je vous donne un exemple de ce qui est aussi repensé pour ventiler les coûts et les dépenses : se réunir pour se demander si on a vraiment besoin d’extras ou pas. Si une scène nécessite 50, nous devons réduire à 20.

Cependant, vous n’avez pas arrêté. Malgré toutes les adversités qui peuvent survenir, vous pourriez vous retrouver avec un film comme Le civil.

Ce film est un vrai miracle ! Je dis cela sans exagération. J’avais un petit budget, très petit. Ici, il y a eu beaucoup de mérite de la part de Teodora Mihai, la réalisatrice, de le tourner en quelques mois. Son travail était impressionnant.

Nous avons tourné La Civil à Durango entre octobre et décembre 2020. Nous l’avons fait au milieu d’une situation dans laquelle nous étions tous nouveaux, c’est le cas de la pandémie. Bien sûr il y avait des peurs et des incertitudes car nous ne savions pas comment agir dans certaines situations liées au virus, mais nous avons pu et su faire équipe pour prendre soin les uns des autres et nous concentrer sur ce que nous avions à faire.

Et je dis que c’est un miracle parce que personne n’a été infecté ou n’est tombé malade dans cette production. il n’était pas nécessaire d’arrêter la production. La vie voulait que ce film soit fait oui ou oui.

Avec ce background que vous avez, comment vous êtes-vous senti en tant que producteur avec l’ovation que vous avez reçue ? Civil au Festival de Cannes et l’impact qu’il a eu sur d’autres festivals ?

Vous vous rendez compte que tout cela en valait la peine. Ça donne envie de pleurer, bien sûr, surtout parce que c’est quelque chose d’inattendu et en même temps qui est émouvant. Mais ça me félicite davantage car c’est un film très précieux qui a été tourné au Mexique et ça vous montre que le cinéma mexicain est avec tout. Il n’y a pratiquement aucun festival international qui n’ait nos films dans leurs sélections respectives.

Personnellement, j’ai été très ému au Festival de Morelia après avoir vu le civil là car à aucun moment vous ne ressentez les difficultés que nous traversons pour le faire. Wow, vous ne remarquez pas que cela a été fait avec une pandémie en plus.

Je suis d’accord avec vous que le cinéma mexicain offre au public des titres extraordinaires, de très bons films. Mais ici je dois faire une parenthèse avec Nouvelle commande, un film qui est sorti en salles précisément en période de pandémie et qui a irrité un large secteur du public, ainsi que des critiques. En tant que producteur de celui-ci, que nous attribuez-vous que nous le diffamions ? A l’histoire de ce qu’elle raconte ou à son réalisateur, Michel Franco ?

Partons du fait que chacun a le droit d’exprimer s’il a aimé ou non un film, ainsi que d’exprimer son opinion sur ce qu’il a vu. Ils peuvent également vous critiquer pour une raison ou une autre. Ce que je considère, c’est qu’il y a des téléspectateurs qui sont très facilement influencés par ce qu’ils ont lu ou entendu dans un média à propos de ce film et ne se donnent pas l’occasion de le voir pour vérifier si ce qu’un critique ou un communicateur a exprimé est correct. .

Avec le cas de Michel, je ne sais pas à quoi est due l’animosité que certains ont à son égard. Vous pouvez aimer ou non ses films, mais avec nouvelle commande il y avait beaucoup de controverses qui tournaient plus autour de lui que de son travail. Le film lui-même a ses valeurs en tant qu’œuvre, cependant il est difficile de les apprécier lorsque le bénéfice du doute n’est pas donné par cette idée ou perception du réalisateur.

Et dans votre cas, vous avez recommencé à travailler avec lui en tant que producteur de Coucher, un autre de vos projets de pandémie.

Oui, les polémiques ne nous arrêtent pas. Je suis à l’aise, à l’aise pour travailler avec lui. Je ne suis pas contre que son cinéma soit critiqué, ou que ses films ne soient pas aimés, mais je pense qu’ils n’ont pas eu l’occasion de les voir sans stigmatisation ni préjugés envers sa figure de réalisateur.

Vous soulevez des projets et vous devez résister à cette autre partie qui implique les médias, les critiques ou les téléspectateurs lorsqu’un film que vous produisez peut ne pas nous plaire. Comment cela vous touche-t-il émotionnellement ?

Je suis conscient qu’un film est subjectif aux yeux du spectateur, donc je comprends qu’il puisse ou non plaire. Toutes les critiques (cinématographiques) sont les bienvenues pour moi car elles me permettent d’identifier mes réussites et mes échecs, dans lesquels je me débrouille bien et peux m’améliorer. Je garde toujours un bon goût dans la bouche car je sais que j’ai travaillé avec passion et que j’ai fait de mon mieux pour que ce film passe d’une idée à une réalité.

Travail, Ordre nouveau, Le civil, À minuit, Coucher du soleil… Vous êtes un jeune producteur, en constante évolution. Aujourd’hui, le cinéma mexicain repose fortement sur le travail des femmes. C’est vous qui racontez les grandes histoires. Nous voyons de nouveaux réalisateurs, scénaristes, photographes et actrices avec des propositions et des idées exécutées de manière excellente. Cela vous inclut dans la zone de production. Vous y ouvrez des portes.

Je suis très heureux que nous soyons une nouvelle génération au sein de l’industrie cinématographique nationale et que chacun dans son domaine se porte bien. Je suis vraiment impressionnée par la force dont disposent les femmes pour raconter ces histoires, qu’elles s’asseyent pour écrire un scénario ou le transfèrent à l’écran. Dans mon cas, j’ai la chance d’avoir choisi d’être producteur.

S’il est vrai que j’appartiens à cette génération actuelle de femmes dans l’industrie, il semble pertinent de mentionner Tita Lombardo, une productrice qui a ouvert la voie à bien d’autres. Sans cela, nous n’aurions peut-être pas trouvé la passion de faire des films en production. Actuellement, Mónica Vértiz est une autre société de production qui nous ouvre également la voie au streaming. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous lancer dans ce métier lourd mais addictif.

