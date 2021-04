« ER »: Pourquoi Julianna Margulies a démissionné après six saisons en tant qu’infirmière Carol Hathaway

Julianna Margulies a joué l’infirmière Carol Hathaway pendant six saisons de « ER » (« Emergency Room ») et en 2000, elle a quitté le drame médical, créé par Michael Crichton et diffusé sur NBC entre le 19 septembre 1994 et le 2 septembre. total de 331 épisodes et 15 saisons.

Après son départ, l’actrice américaine n’a pas révélé ses raisons de quitter le rôle, qui a remporté un Emmy Award, mais plus de vingt ans plus tard, elle a décidé de dire à Oprah Winfrey le moment exact où elle a décidé de rejeter Warner Bros., qui a offert ses 27 millions d’euros pour continuer à jouer l’infirmière Carol Hathaway pendant encore deux saisons.

« Je suis allé à la librairie Bodhi [Tree] [en Los Ángeles]. J’ai entendu dire qu’un ami avait acheté des livres spirituels et que j’avais étudié le bouddhisme, alors j’y suis allé », a-t-il dit à Winfrey. «Et j’ai passé mon doigt sur une étagère et j’ai choisi un livre, Awakening the Inner Buddha. Je l’ai ramené à la maison…. J’ai ouvert le livre, fermé les yeux et [señalé una línea en el libro]. Et j’ai ouvert les yeux et la phrase était: « Je savais que je voulais en savoir plus, pas gagner plus. »

Julianna Margulies, qui en 2009, a commencé à jouer le rôle d’Alicia Florrick dans le drame juridique de CBS, « The Good Wife », a également déclaré que c’était le protagoniste George Clooney qui l’a informé que, apparemment, sa période en tant qu’invité dans le pilote de « ER«Était sur le point de devenir un emploi à plein temps.

«George m’a appelé et m’a dit: ‘Si vous envisagez de prendre un autre emploi, je vous exhorte à ne pas le faire. Je pense que dans les prochains jours, on vous proposera peut-être un rôle régulier dans la série », a-t-il expliqué. « Et j’ai dit, ‘Mais [Carol] il est mort, comment ça marche? »… Une semaine plus tard, ils ont appelé et ont dit:« Nous allons vous transformer en un rôle régulier.

Le lauréat d’un Golden Globe, de huit Screen Actors Guild Awards, d’un Satellite Awards, de deux Television Critics Association Awards et de trois Emmys, reviendra à la télévision fin 2021 avec un rôle majeur dans la deuxième saison de « The Morning Show ». Apple TV +.