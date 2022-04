Équivalent de Silent Hill abandonné abandonné ? Non, c’est vraiment comme ça

Imaginez-vous vous retrouver tout seul et abandonné dans un endroit qui ne pourrait pas être plus effrayant. Tout est gris, tout est froid. Et imaginez que vous n’aviez aucune idée de comment vous êtes arrivé à cet endroit. Tout est différent d’avant et une sensation inconfortable s’installe. Où diable ai-je atterri ici ? Il n’y a personne. Tu es tout seul.

Mais ça empire. Il n’y a ni nourriture ni boisson et une communauté sanguinaire de fanatiques religieux se dresse sur votre chemin. en plus de ça. Un faux prophète. Vous avez été choisi comme un obstacle, évalué comme un risque. Tu devrais mourir.

Si tel était le cas, votre vie numérique ne serait pas seulement la meilleure. Vous seriez immédiatement dans Abandonné redécouvrir, une cinématique Jeu de tir de survie d’horreur en mettant l’accent sur survie réaliste dans un grand monde ouvert.

Et non, ce n’est pas un Silent Hill. Et par aucun complot secret, qui semble derrière Hideo Kojima. Selon le studio de développement, « Abandoned » n’est pas nouveau, toujours secret, Silent Hill.

Abandonné arrive, ne vous inquiétez pas

Et non, « Abandoned » n’a pas été annulé non plus. C’était il y a presque exactement un an Annoncé le 7 avril 2021 aurait dû être interrompu maintenant. Au moins si c’est après rumeurs actuelles de la communauté des joueurs.

Mais Studios de jeux Blue Box donne le feu vert. Malgré le fait qu’ils ont quelques tweets du fonctionnaire Page Twitter supprimée avoir, cela ne signifie pas que le jeu a été interrompu. En particulier, le tweet envoyé par un démo jouable parlé, a amené la communauté à cette conclusion.

Le studio de développement s’excuse maintenant via les canaux officiels et confirme qu’Abandoned est toujours en développement. Quoi qu’il en soit, avec une démo de jeu ou un Révélation du gameplay cependant, nous ne pourrons pas calculer très bientôt.

Ils confirment qu’ils travailler sur la divulgation. C’est censé être quelque chose comme un prologue donner. Mais les projets de premier trimestre 2022 pouvait non respecté être, c’est pourquoi il y a des retards ici. Ils « ont sous-estimé la feuille de route pour le développement ».

Mais le prologue arrive quand « c’est stable, bon et prêt », selon Blue Blox Game Studios.

Cependant, nous savons via PC Gamer qu’il s’agit d’un « jeu autonome et non une démo » au sens propre du terme. Si vous avez le titre à l’écran, vous devriez Alors ne manquez pas le prologue.

Le jeu est développé indépendamment pour PC et PS5, ce qui signifie que les deux versions pourraient sans doute avoir lieu à des moments différents.