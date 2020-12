Equipements Vlog: équipements et accessoires pour débutants ambitieux

Technologie, voyage, maquillage, sport – il y a suffisamment de sujets pour le vlog. De nos jours, les vlogs sont également relativement faciles à implémenter techniquement. Nous vous dirons quel équipement est nécessaire pour commencer le vlog et comment vous pouvez mettre à niveau progressivement.

À moins que vous ne dirigiez un blog technique, le vlog ne devrait pas vraiment être une question d’équipement. Néanmoins, vous avez besoin d’un minimum d’équipement pour réaliser techniquement vos vidéos de la vie. Ce n’est pas beaucoup pour le début. Mais en fonction des exigences du film, le besoin d’équipement vlog augmente également.

Dans ce qui suit, nous vous expliquerons comment commencer facilement et où investir progressivement. Vous n’êtes pas obligé de vous en tenir à l’ordre de cette liste – vous pouvez tout aussi facilement vous procurer une lumière pour filmer d’abord, puis investir dans l’ingénierie du son plus tard.

Équipement Vlog pour l’entrée: le smartphone

Au départ, un smartphone sur un trépied suffit.

Il ne faut pas grand-chose pour commencer. Si vous avez un smartphone à jour, vous pouvez commencer à l’utiliser immédiatement. Outre le fait que les caméras de téléphones portables font déjà des choses extraordinaires de nos jours, le contenu du vlog devrait être au centre des préoccupations. Selon le type de vlog, vous pouvez tenir le smartphone dans votre main pendant le tournage ou le placer sur un trépied – au début, il peut également en faire un vous-même.

Au départ, votre smartphone est suffisant pour éditer vos vidéos. Il existe une multitude de programmes d’édition pour Android et iOS. Certains sont gratuits, tandis que d’autres n’offrent la gamme complète des fonctions que dans les versions Pro payantes.

Mise à niveau 1: appareil photo et objectifs plus grands

Si la demande augmente, le passage à une caméra plus professionnelle peut en valoir la peine.

Si vous avez déjà découvert le vlog par vous-même et que vous souhaitez vous développer techniquement, vous pouvez envisager d’acheter un appareil photo plus grand. Il existe à la fois des appareils photo compacts et des DSLM qui conviennent au vlog. Peut-être trouverez-vous un modèle approprié dans notre aperçu avec les 7 meilleures caméras pour vloggers.

Si les appareils photo compacts sont souvent moins chers que les appareils photo système, ces derniers ont l’avantage de pouvoir changer d’objectif si nécessaire. Vous pouvez donc utiliser un téléobjectif pour des situations de film plus statiques dans lesquelles vous parlez de front dans l’appareil photo. En tant que vlogger de voyage, vous disposez également d’un objectif grand angle pour les photos de paysage.

En fonction du contenu de vos vlogs, des caméras et des objectifs très différents peuvent être proposés. Fondamentalement, en tant que vlogger, vous devez bien sûr faire attention à une bonne qualité vidéo lors de l’achat d’une caméra. Si vous n’utilisez pas de cardan, une forte stabilisation d’image est un avantage. Si vous souhaitez travailler avec des accessoires de vlog supplémentaires, vous devez également faire attention aux connexions pour les microphones externes, par exemple.

Le Canon PowerShot G7 X Mark II est un bon appareil photo polyvalent pour le vlog. Il dispose d’un stabilisateur d’image à bord et d’un grand capteur de 1 pouce. Ils sont également disponibles dans le kit vlogger avec un trépied et une carte SD.

Mise à niveau 2: logiciel de montage vidéo

Un bon logiciel de montage vidéo est également disponible gratuitement – par exemple Kdenlive.

Lorsque vous passez au plus tard à un appareil photo numérique, vous basculerez probablement également vers un logiciel d’édition pour PC ou Mac. Des programmes de découpe sont disponibles gratuitement et à l’achat ou à l’abonnement. Les logiciels professionnels tels qu’Adobe Premiere Pro ou Final Cut Pro X pour Mac ne sont pas vraiment bon marché – mais si vous gagnez déjà de l’argent avec vos vlogs, l’investissement peut certainement être rentable. Alternativement, il existe des programmes open source gratuits, dont certains avec une gamme professionnelle de fonctions.

Coupez des vidéos gratuitement En cherchant un bon logiciel de montage vidéo gratuit, je suis tombé sur Kdenlive. Vous pouvez lire pourquoi je pense que le logiciel d'édition est si bon dans mon rapport d'expérience.

Mise à niveau 3: microphone externe

Les microphones externes peuvent améliorer la qualité audio de vos vlogs.

Ne sous-estimez jamais l’importance de la qualité sonore de vos vlogs! De nombreux téléspectateurs tolèrent une vidéo tremblante, mais s’il y a un problème avec le son, la vidéo est rapidement ignorée. Pour améliorer la qualité audio de vos enregistrements de caméra, pensez à acheter un microphone externe. Différents modèles sont disponibles en fonction du but. Un bon modèle polyvalent, recommandé par de nombreux YouTubers, est le Rode VideoMic Pro. Si vous filmez à l’extérieur de temps en temps, il est également conseillé d’acheter un coupe-vent.

Mise à niveau 4: lumière

De nombreux vloggers utilisent une lumière annulaire pour un meilleur éclairage.

Afin de garantir une qualité vidéo constante, vous devez vous assurer que vos vidéos sont éclairées de manière optimale. Si vous filmez régulièrement à l’intérieur, pensez à acheter un éclairage spécial pour le tournage.

Si vous souhaitez assurer un éclairage uniforme de toute une pièce, par exemple pour enregistrer des vidéos de fitness, les softbox sont particulièrement adaptées. Si le focus de vos vlogs est sur votre visage, par exemple dans les tutoriels de maquillage, une lumière annulaire peut également être une option. En règle générale, vous pouvez régler la température de couleur et la luminosité des LED et ainsi influencer considérablement l’apparence de votre vlog.

Mise à niveau 5: caméras spécialisées

Grâce à sa petite taille, le DJI Mini 2 est toujours avec vous.

En tant que vlogger de voyage en particulier, vous voudrez probablement filmer une grande partie de votre environnement, si possible sous différents angles. Un drone est une pièce d’équipement de vlog complètement facultative mais très populaire. En particulier, les modèles du leader du marché DJI se sont imposés avec les YouTubers au fil des années. Le fabricant propose des quadricoptères dans une grande variété de segments de prix, les modèles d’entrée de gamme offrant désormais également une très haute qualité vidéo. Pour commencer, par exemple, le DJI Mini 2 est un bon choix, qui filme en 4K et, une fois plié, ne mesure que 138 x 81 x 58 millimètres. Cela signifie qu’il y a de la place dans chaque valise.

Vous cherchez d’autres perspectives ou aimez-vous vous filmer en parachutisme, en VTT, en snowboard ou en surf? Ensuite, la meilleure chose dont vous avez besoin est une caméra d’action robuste et capable de prendre part à toutes les aventures. Vous trouverez peut-être le bon modèle dans notre aperçu avec 6 modèles pour débutants et professionnels.

Mise à niveau 6: Autres accessoires de vlogging

Avec un cardan, vous pouvez prendre des photos à main levée sans trembler.

De plus, il existe de nombreux autres accessoires qui font battre plus vite les cœurs de vlogger. Si vous souhaitez vous développer en termes de film, vous pouvez penser à acheter un cardan. Les stabilisateurs motorisés pour smartphone ou appareil photo garantissent que vous pouvez également gérer à la main des prises de vue parfaitement fluides.

Si vous voulez être créatif dans le montage vidéo, vous pouvez travailler avec un écran vert pendant le tournage et créer des effets spéciaux dans votre vlog par la suite. Presque tous les vlogueurs sont également satisfaits des accessoires pour smartphones et appareils photo tels que trépieds, cartes SD, batteries de rechange, banques d’alimentation ou sacs photo robustes pour tous les équipements.