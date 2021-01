Équipe ???? Montre une stratégie efficace de contrôle de l’esprit dans World Of Warcraft: Mythic Dungeon International de Shadowlands

Mythic Dungeon International de Blizzard est l’un des plus grands événements d’e-sport pour World of Warcraft, et il est actuellement de retour pour sa dernière exécution. La première World of Warcraft: Shadowlands la coupe s’est terminée aujourd’hui, avec Perplexed revendiquant la victoire.

Mais nous ne sommes pas ici pour parler des premiers vainqueurs de coupe de l’extension! Au lieu de cela, nous sommes ici pour parler de l’une des stratégies les plus intéressantes et les plus efficaces que nous avons vues les équipes utiliser et des différentes façons dont elle pourrait être utilisée avec succès.

L’équipe ????, l’un des groupes en compétition dans le MDI actuel, a montré une stratégie intéressante dans le donjon Mists of Tirna Scithe. La stratégie nécessitera un prêtre pour réussir, donc si vous aviez l’intention de le faire également, assurez-vous d’apporter la bonne composition!

Au cours de la course contre les Golden Guardians, Jeath avait pris le talent Dominant Mind, qui permet aux prêtres de garder le contrôle de leur propre personnage tout en utilisant Mind Control, le faisant fonctionner de la même manière que la capacité Control Undead d’un chevalier de la mort.

Cette capacité a été utilisée sur un Drust Soulcleaver, l’un des plus gros monstres avant le premier boss, Ingra Maloch. Au cours de ce combat de boss, Ingra Maloch sera étourdi par le Droman qu’il contrôle, augmentant les dégâts subis par le boss de 300%.

À ce moment, Jeath a utilisé la capacité Soulcleaver’s Soul Split, qui augmente les dégâts subis par la cible de 20%. Compte tenu du debuff actuellement sur Maloch, cela a augmenté à 60% des dégâts subis à la place.

L’utilisation de cette stratégie permet à Maloch de subir des dégâts supplémentaires de 360% au lieu de 300%, un bonus énorme pendant le temps où les joueurs brûlent déjà le boss aussi vite que possible et pompent le DPS le plus élevé possible.

Mieux encore, bien que cette stratégie soit la plus utile pour l’augmentation contre Maloch pendant sa phase de brûlure, il n’y a aucune raison pour que cela ne puisse être utilisé contre aucun autre monstre. Certains peuvent trouver plus utile pendant les semaines fortifiées à utiliser contre des foules de déchets plus gênantes qu’un boss modeste.

Quoi qu’il en soit, c’est une stratégie puissante à laquelle il semble que peu aient pensé – certainement jamais vue auparavant pendant le MDI, et une stratégie qui a poussé la communauté Mythic + à de nouvelles stratégies pour obtenir un meilleur moment pour améliorer les scores et les records.

Beaucoup disent aussi qu’il y a de bonnes chances Tempête De Neige va nuire à cette stratégie maintenant parce qu’il s’agit peut-être d’une utilisation non intentionnelle des foules, bien que ce serait une honte incroyable. Le temps nous dira si Blizzard a l’intention de laisser cette stratégie en place.