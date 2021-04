Équipe Hugh Jackman et Laura Dern pour le père, suivi du fils

Logan star Hugh Jackman et Jurassic Park’s Laura Dern jouera dans Le fils, le suivi par le réalisateur Florian Zeller du nominé aux Oscars et lauréat de la Bafta, Le père. Tout comme son prédécesseur, Le fils sera adapté de l’une des pièces de théâtre de Zeller, avec See-Saw Films prêt à produire le projet.

Le fils est le prochain épisode de la trilogie de Zeller sur les drames centrés sur la famille. Pendant que Le père traite des effets dévastateurs du vieillissement et de la démence, Le fils traitera de l’impact de la dépression chez les adolescents, car le père de Hugh Jackman, Peter, vit une vie bien remplie avec sa nouvelle partenaire Emma et leur bébé. Leur vie est bouleversée lorsque son ex-femme, Kate (Dern), se présente avec leur fils adolescent troublé et en colère, Nicholas.

Le film détaillera les luttes de Peter alors qu’il s’efforce d’être un meilleur père, cherchant à aider son fils avec des moments intimes et instinctifs de bonheur familial – pour résoudre, avec compréhension, ce que vit Nicholas. Mais le poids de la condition de Nicolas place la famille sur une voie dangereuse, et ils doivent faire tout ce qu’ils peuvent pour maintenir les liens qui les unissent.

«Le Fils est une histoire profondément humaine qui, je crois, nous relie tous; j’espère que le public sera profondément ému par le parcours de cette famille», a déclaré Zeller. « Tous les deux [Hugh jackman and Laura Dern] transmettent naturellement une grande chaleur, compassion et vulnérabilité … invitant notre public à embrasser et à ressentir chaque instant. L’histoire se déroule dans un New York vibrant et très vivant, un personnage important. Le film devrait nous faire appeler la famille et les amis pour leur dire qu’ils sont entièrement aimés et pas seuls. «

Encore une fois, tout comme son prédécesseur, Le fils a fait ses débuts sur scène à Paris avant de déménager à Londres et de jouer dans le West End en 2019, où il a reçu les éloges de la critique.

«Ayant eu la chance de voir The Father à Sundance, nous savions que Florian était un cinéaste au talent unique», ont déclaré Canning et Sherman de See-Saw. « Le Fils est une histoire qui doit être racontée – une histoire qui sonne l’alarme. En examinant la condition humaine et nos vulnérabilités, ce film touchera une corde sensible auprès du public et laissera une marque indélébile sur tous ceux qui le verront. »

« Pour le public, The Son est viscéral, authentique, convaincant et cathartique; intimement proche des décisions que de nombreuses familles doivent prendre », a ajouté Tim Haslam de Embankment. « Le Fils nous fait répondre, renouer avec ceux qui nous entourent, avec le don de la compréhension et de la conscience. »

Le fils Cela ressemble certainement à un lourd frappeur dramatique, et il sera excitant de voir Hugh Jackman jouer sans aucun doute une autre performance puissante qui pourrait même rivaliser avec son travail dans le drame policier de 2013 du réalisateur Denis Villeneuve, Les prisonniers. L’acteur a plusieurs projets intrigants à l’horizon, dont le thriller de science-fiction Réminiscence, qui trouve Hugh Jackman en tant que scientifique qui découvre un moyen de revivre votre passé et utilise la technologie pour rechercher son amour perdu depuis longtemps.

Jackman jouera également le rôle d’Enzo Ferrari dans la biographie de Michael Mann de l’entrepreneur italien de voitures de sport et de Paul l’apôtre, dont la vision aveuglante de Jésus a transformé sa vie. Cela nous vient de Deadline.

Sujets: Le fils