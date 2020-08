Équipe Fordzilla P1. C’est ce qui se passe lorsque vous commencez à créer des voitures par les joueurs

Ne vous attendez pas à voir Équipe Fordzilla P1 dans les rues. C’est une supercar virtuelle, une collaboration entre Ford (design), Team Fordzilla – son équipe eSports (sports électroniques) – et la communauté du jeu vidéo (gaming), révélée lors de la «gamescon 2020».

Le projet P1, comme il a commencé à être connu, a commencé à être défini par les joueurs eux-mêmes: de la position des sièges, au type de cockpit ou à la chaîne cinématographique qu’il aurait. Ce n’est qu’alors que le projet est passé entre les mains des concepteurs de Ford, qui ont interprété le briefing proposé à leur manière.

En fin de compte, deux propositions de design ont été sélectionnées et soumises à un vote sur Twitter – près de 250 000 fans ont voté pour le projet gagnant.

La proposition gagnante pour l’équipe Fordzilla P1 a été conçue par le designer extérieur de Ford, Arturo Ariño, qui a finalement recueilli 83,8% des voix.

Ariño s’est inspiré de la Ford GT pour la P1, ce qui justifie son ensemble de proportions. Cependant, cela suppose une conception et des technologies distinctes qui, à notre avis, devraient être plus faciles à appliquer dans le monde virtuel.

Le point culminant est la possibilité que sa carrosserie puisse se métamorphoser en deux variantes: une plus courte, pour les petits circuits comme Monaco, et une autre avec un arrière allongé, pour une plus grande stabilité aérodynamique sur les lignes droites du Mans.

“Le projet P1 m’a emmené au début de tout. La raison pour laquelle je suis devenu designer automobile était de concevoir quelque chose de jamais vu auparavant et quelque chose qui repousse les limites. Ce véhicule sera visuellement époustouflant, et malgré le vos limites de concentration et vos réflexes seront également extrêmement gratifiants à conduire. “

Arturo Ariño, concepteur de l’équipe Fordzilla P1 Concept, Ford Europe

Quand puis-je jouer avec le Team Fordzilla P1?

Vous devrez attendre 2021, date à laquelle Team Fordzilla P1 sera introduit dans un jeu vidéo. Ford a annoncé qu’il était en discussions avancées avec l’un des grands noms des sociétés de production de jeux pour que cela se produise.

Bien que le P1 soit uniquement destiné au monde virtuel des jeux vidéo, Ford a également annoncé qu’il construirait un modèle à grande échelle, qui doit être achevé et sera révélé plus tard cette année.

