Équilibrez les énergies à l’aide de cristaux

De nos jours, nous sommes toujours surchargés de travail, inquiets, occupés et préoccupés, nous faisant entrer dans un rythme effréné déséquilibré par nos champs émotionnel, physique et spirituel. Nous occupons trop notre temps et laissons passer «l’âge heureux» et, avec lui, les petites joies qui font que nos journées semblent moins spéciales, moins humaines et plus robotiques.

Nous suivons le courant, quel qu’il soit, car nous sommes trop fatigués pour sortir de la foule et chercher quelque chose de nouveau; de nouveaux chemins, de nouveaux rêves, de nouveaux horizons. La précipitation du monde a étouffé notre contact avec la nature, repoussé nos pieds du sol, «a conditionné» nos nez, assombri nos yeux et miné la santé de nos cellules.

Nous perdons la capacité de ressentir, de regarder les étoiles, de dire bonjour au soleil, de sortir avec la lune, de sentir l’énergie sacrée palpiter en nous. Le corps sent, le cœur hurle et nous laissons souvent la raison étouffer cet appel au secours qui vient de notre essence.

Pensant et ressentant tout cet appel intégré au grand maillage cristallin qui nous entoure, j’ai pensé et étudié un moyen simple et efficace d’éveiller notre corps et notre esprit pour que nous revenions à la fréquence vibratoire du sentiment d’être et de ne plus être ou de devoir ressentir plus!

Nous savons que le temps passe vite, mais je suis sûr que ces minutes tireront parti d’une nouvelle étape de notre vie et réveilleront cette volonté endormie, ces rêves mis de côté, ce faible sourire et surtout le pouls de la vie. Une fois de plus, le royaume cristallin sera notre grand allié. Il nous faudra un quartz rose, trois petits bâtons de sélénite, un décaèdre dessiné sur papier ou une carte de radiesthésie pour la radiesthésie, le code numérique 938179 et une petite pyramide de cristal. Il faut bien désinfecter le quartz et la pyramide en les lavant bien puis en les plaçant dans un bain de soleil qui devrait durer trois heures.

Au sommet du décaèdre, qui est un exhausteur d’énergie, nous ferons un triangle avec des bâtons de pierre de sélénite qui crée un espace sûr et calme contre les énergies négatives, cela améliorera notre flexibilité en nous apportant une paix profonde. Au centre, nous écrirons au crayon le code numérique 938179, qui fait appel à l’Univers d’aide rapide, dans lequel il apportera la meilleure solution aux problèmes du moment, en le faisant couler et démêler. Et en plus, nous mettrons un verre ou une bouteille avec de l’eau potable.

À l’intérieur de la bouteille ou du verre, nous placerons la pyramide, un grand booster d’énergie et du quartz rose, qui travaille notre amour universel de manière sublime, guérissant les plaies, purgeant les plaies, ses vibrations apaisantes sont un baume pour les émotions et elles calment et nettoient tout champ aurique. Il travaille pour éliminer la tension et le stress, pour dissoudre la colère et le ressentiment, pour dissiper la peur et la suspicion, pour raviver l’espoir et la foi en la bienveillance de l’univers. Placez un chiffon transparent sur le dessus afin que la saleté ne tombe pas dans l’eau. Cette eau potentialisée peut être consommée par toute la famille, elle fonctionnera comme un élixir de cristal, réalisé de manière simple mais efficace.

Peu à peu, avec l’utilisation de cette eau, notre fréquence change et ainsi nous pouvons voir de nouveaux horizons, d’autres chemins, de nouvelles solutions et, surtout, accepter les changements comme quelque chose de positif et de prometteur. Seul ce qui est mort ne change pas! N’oubliez pas que toutes les pierres ne peuvent pas être ingérées, car elles peuvent être toxiques!

Essayez-le, osez, permettez-vous, mettez-vous au défi de faire ce petit mais puissant pas! La vie est extrêmement belle et courte pour que nous soyons un de plus dans la foule, soyons le changement que nous voulons tant, en nous rappelant que personne ne peut faire cela pour nous, seulement nous-mêmes!

Puisse le Royaume Cristallin éveiller en nous cette volonté, ce désir de changer aujourd’hui, maintenant et pour toujours. Qu’est-ce que tu attends? Nous allons déjà entrer dans cette spirale et étendre notre lumière et nos rêves bien au-delà de ce que l’œil peut voir et de ce que l’esprit peut imaginer!