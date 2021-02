Épisodes récents de «Pokémon Journeys» à venir sur Netflix

Netflix a annoncé que les 12 derniers épisodes de « Pokémon Journeys: The Series » sortiront en mars.

Les 12 épisodes inclura un retour dans la région d’Alola, l’adaptation anime de l’histoire de « Épée et bouclier Pokémon » avec une confrontation avec le légendaire Pokémon Mewtwo.

« Pokémon Journeys: The Series » suit le protagoniste Ash Ketchum et son nouveau compagnon de voyage Goh comme le duo voyage dans le monde Pokémon à la recherche de Pokémon, en compétition dans le prestigieux concours World Coronation Series et essayer de capturer toutes les espèces connues de Pokémon.

C’est lui quatrième lot de nouveaux épisodes sortis sur Netflix, ce que élever le nombre total de épisodes à 48.

Cela pourrait être la fin du titre « Voyages » dans Pokémon et faire place à un nouveau type de saison comme il est d’usage dans l’anime Pokémon.

De toute évidence, c’est un gros problème pour Les fans de Pokémon, même si ce n’est qu’une mesure temporaire. Il faudra voir s’il y a une interruption dans la transmission des nouveaux épisodes de Netflix.