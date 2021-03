Épisodes de SpongeBob SquarePants tirés par Nickelodeon en raison d’histoires controversées

Nickelodeon a tiré plusieurs épisodes classiques de Bob l’éponge Carré hors de rotation. L’un des épisodes problématiques, intitulé «Mid-Life Crustacean», n’est pas disponible pour être diffusé avec d’autres épisodes du dessin animé sur Paramount + et il n’est plus disponible à l’achat numériquement d’Amazon et d’autres détaillants. Un représentant de Nickelodeon a depuis clarifié que l’épisode n’était plus en rotation depuis 2018, bien qu’il était disponible à l’achat numériquement jusqu’à récemment.

« Mid-Life Crustacean » n’est plus en rotation depuis 2018, à la suite d’un examen des normes dans lequel nous avons déterminé que certains éléments de l’histoire n’étaient pas adaptés aux enfants « , a déclaré le représentant à IGN.

Diffusé à l’origine en 2003 pendant la troisième saison de l’émission, « Mid-Life Crustacean » parlait de M. Krabs souffrant d’une crise de la quarantaine avec SpongeBob et Patrick essayant de l’aider à se sentir mieux en l’emmenant pour une soirée amusante. Ce qui a probablement conduit à la suppression de l’épisode, c’est une scène avec Patrick suggérant au trio de se lancer dans un « raid de culottes » en pénétrant par effraction dans la maison sous-marine d’une femme pour voler ses sous-vêtements. La victime s’avère être la mère de M. Krabs, qui surprend les trois en flagrant délit et envoie le propriétaire de Krusty Krab dans sa chambre d’enfance pour la nuit.

L’épisode controversé a été inclus dans le cadre de Nickelodeon Bob l’éponge: les 100 premiers épisodes Coffret DVD, et était toujours présent dans la réédition de 2020. Lors de sa première diffusion à la télévision, « Mid-Life Crustacean » a également été associé à l’épisode « Snail Race », comme Bob l’éponge Carré les épisodes sont généralement composés de deux histoires. « Snail Race » a été retiré des ventes numériques avec « Mid-Life Crustacean », bien que le premier soit diffusé sur Paramount + contrairement au second.

Un autre épisode que Nickelodeon cherche à enterrer est plus récent, apparemment animé dans le cadre de la 12e saison précédente de la série. On ne sait pas si et quand l’épisode a été diffusé à la télévision, mais on peut le trouver en ligne. Appelé «Kwarantined Krab», l’épisode n’est pas diffusé sur Paramount + et il était également absent de la sortie complète du DVD de la 12e saison de l’émission. Écrit et animé avant 2020, l’épisode a été retiré en raison de son scénario lié au virus.

« Le ‘crabe kwarantined’ [sic] se concentre sur un scénario de virus, nous avons donc décidé de ne pas le diffuser en raison des sensibilités entourant la pandémie mondiale et réelle », a déclaré le représentant de Nickelodeon.

Dans «Kwarantined Krab», l’inspecteur de la santé visite le Krusty Krab et trouve un cas de «grippe de palourde», mettant en quarantaine le hamburger avec tous les clients à l’intérieur. Apparemment inspirés par les films de zombies, les personnages commencent à se méfier les uns des autres et toute personne soupçonnée d’avoir le virus est jetée dans le congélateur du restaurant. Pour le moment, il n’est pas prévu de rendre l’épisode disponible à la vente ou en streaming à un moment donné dans le futur.

Alors qu’au moins deux Bob l’éponge Carré les épisodes sont rincés par Nickelodeon, il y a encore beaucoup de contenu que les fans peuvent regarder sur Paramount +. En plus des épisodes classiques de la série, la nouvelle série préquelle Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years est également en streaming. La nouvelle fonctionnalité Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite est également disponible pour regarder sur le service de streaming. Cette nouvelle nous vient de l’IGN.

Sujets: Bob l’éponge