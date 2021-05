Épisode 8 de Higehiro – «Festival d’été», date de sortie (officielle) et nouvelles!

Les fans étaient assez indécis au début pour avoir un anime unique et dont le scénario était différent de celui de l’anime rom-com habituel. Mais au fur et à mesure que la série progressait, nous avons vu le passé de Sayu et ce qu’elle a dû affronter et pourquoi elle est devenue ce qu’elle est aujourd’hui. Nous avons également pu voir Yoshida se développer du point de vue du personnage. Jusqu’ici tout va bien, mais voyons ce qui nous attend dans le prochain épisode. Cet article vous mettra à jour sur l’épisode 8 de Higehiro – «Festival d’été», date de sortie et actualités!

Épisode 8 de Higehiro

À première vue, nous pouvons supposer que le prochain épisode mettra en vedette le frère de Sayu confrontant les deux vivant ensemble ainsi que son passé. Aussi, pour adoucir les choses, le joli duo se rend au festival d’été pour éclaircir les choses et peut-être mieux se connaître. Après tout, les derniers épisodes ont été mouvementés avec beaucoup d’émotions qui nous ont été lancées.

Higehiro Episode 8 – Date de sortie

La date de sortie de l’épisode 8 de Higehiro a été confirmée comme étant le 24 mai 2021. La date de sortie peut varier en fonction de votre fuseau horaire. L’Ep 8 est garanti d’être spectaculaire avec de superbes graphismes car il s’agit d’un épisode de festival d’été. Inutile de dire que les fans vont certainement se régaler dans Higehiro Ep 8, ou peut-être même une confession d’une certaine personne.

Où regarder Higehiro Ep 8?

Crunchyroll est le seul grand joueur qui diffuse Higehiro pour les téléspectateurs en dehors du Japon. Vous pouvez voir tous les derniers épisodes, y compris Higehiro Episode 8 sur le même. Malheureusement, Hulu, Netflix et Funimation n’ont pas encore diffusé cela sur leurs plates-formes. Nous nous assurerons de vous mettre à jour si et quand cela se produit, d’ici là, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.

À propos de l’anime

L’histoire commence quand un homme salarial d’âge mûr typique du Japon dans la vingtaine boit pour rentrer chez lui et tombe sur cette adolescente assise dans la rue. Elle lui demande de l’aide car elle n’a pas d’endroit où dormir, alors elle lui fait une offre qu’il ne peut refuser. C’était qu’il pouvait le faire si elle pouvait dormir chez lui, mais il la laisse passer la nuit sans rien faire. C’est ainsi que commence cette histoire étrange et drôle, mais l’intrigue générale a une signification plus profonde.