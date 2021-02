Épisode 7 de « WandaVision »: ce que signifie la scène post-crédits

Depuis que Nick Fury a dit à Tony Stark qu’il voulait lui parler de l’Initiative Avengers en 2008, la scène post-crédits a été une signature dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). À présent, « WandaVision», La première incursion Studios Marvel en série diffusée sur Disney Plus, il en a également présenté un dans son septième épisode.

C’est la première fois que la série présente un scène post-crédits, l’un que la série hésite à avoir depuis la création de ses premiers épisodes sur 15 janvier 2021. « WandaVision« Nature morte de Wanda Oui Vision après les événements de « Avengers: Fin de partie», Lorsque les super-héros ont vaincu Thanos et toute son armée.

Cependant, depuis le début, quelque chose n’allait pas. Au fil des chapitres, les fans de Marvel ont réalisé que Vision toujours mort mais revint à la vie en quelque sorte Westview, les personnes kidnappées dans le Hex, un territoire imprégné des pouvoirs de Wanda Maximoff où il contrôle tout, ou c’est ce qu’il semble.

Le septième épisode en révèle non seulement un, au cas où il y en aurait plus, les principaux méchants de « WandaVision», Mais présente également les nouveaux personnages qui suivront leur chemin à travers le Phase 4 du MCU dans des séries ou des films ultérieurs. C’est pourquoi cette scène post-crédits est si importante. Que s’est-il passé et qu’est-ce que cela signifie pour votre avenir? Ici, nous vous le disons mais soyez prudent, il y aura des spoilers plus tard.

QUE SIGNIFIE LA SCÈNE POST-CRÉDIT DE L’ÉPISODE 7 DE «WANDAVISION»?

Monica finit par découvrir quelque chose de très intéressant chez Agatha (Photo: Disney Plus)

Dans la scène post-crédits du épisode 7 de « WandaVision», Monica Rambeau, qui est maintenant habilité après avoir traversé l’hexagone pour la troisième fois, est sur la piste de Wanda Oui Agnès, et il est sur le point de la trouver sur le chemin du sous-sol de la sorcière, qui brille en violet en signe de son pouvoir.

Elle est prise, à la surprise de tous, par Mercure, qui jusqu’à ce moment avait été complètement absent de l’épisode, quand il semble surprendre Monica et dis: « Snooper va fouiner!». Il est confirmé que Agatha Harkness, dans le résumé de tous les événements qui étaient derrière, était celui qui a apporté Mercure à Westview, et il est clair qu’il est toujours sous son contrôle maintenant.

Étant donné que Monica essaie d’aider Wanda, cela mettrait en place un combat fascinant pour le prochain épisode: Monica, imprégnée de ses pouvoirs de Spectre, près de Sorcière écarlate contre Agathe Oui Pietro. Cela peut ne pas encore arriver, mais il est également intéressant que les yeux de Monica semblent avoir une couleur différente dans la scène post-crédits du épisode 7 de « WandaVision».

Monica a maintenant des pouvoirs, avec ses yeux brillants d’un bleu distinctif (Photo: Disney Plus)

Quand il était allumé auparavant, bleu brillant; en ce moment, quand il ouvre l’entrée pour descendre au sous-sol, ils sont d’un violet plus foncéou, correspondant à la même couleur de magie de Agatha Harkness, que l’on voit dans les plantes grimpantes de l’escalier qui Monica il est en train de regarder. Cela suggère qu’en étant simplement exposé, Monica Je suis peut-être déjà tombé sous le charme magique de Agathe et être contrôlé par elle.

Les yeux de Mercure ils ne brillent pas, mais cela fait partie de la magie d’Agatha elle-même, car se promener avec des yeux violets serait trop étrange. Oui Monica est en fait sous le contrôle de Agatha Harkness, alors les chances sont contre Wanda Oui Vision, laissant ce dernier avec Darcy, le seul espoir de vaincre Agathe Et enregistrer Wanda, Billy, Tommy et le reste des habitants de Westview.

Les vignes suggèrent que Agathe peut-être qu’il se nourrit de Westview, avec les pouvoirs de Hex Oui Sorcière écarlate insuffler le sien, ce qui signifie que ce sera un obstacle incroyablement difficile à surmonter dans les dernières tranches de « WandaVision». En dehors de tout ce qui est arrivé à Monica, Quicksilver, Agatha, Wanda, etc., est également le plus grand indicateur à ce jour du changement dans le récit de l’émission.

Que se passe-t-il dans le sous-sol d’Agatha? (Photo: Disney Plus)

Pour la plupart, « WandaVisionN’a pas fonctionné comme un produit typique de MCU, mais a fait son truc dans un bulle de sitcom. Cela a progressivement changé à mesure que le spectacle passait plus de temps en dehors de l’hexagone avec ÉPÉE, mais avec le vrai méchant de « WandaVisionMaintenant révélé et le voile levé, il répond maintenant à toutes ses caractéristiques.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre pour découvrir la vérité derrière tout ce qui se passe dans Westview, Oui Agathe est vraiment seul à contrôler tout ce qui se passe avec Wanda ou s’il y a une plus grande force qui l’a aidée tout ce temps. En définitive, sa puissance doit être égale ou supérieure à celle de Wanda, s’il ne la contrôle pas seulement, mais a également possédé les deux Mercure aimer Monica.