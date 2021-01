Épingle de sûreté! Voici à quoi ressembleraient les personnages mandaloriens dans Parmi nous

The Mandalorian est devenue l’une des séries les plus remarquables de 2020. La deuxième saison de l’émission originale de Disney Plus il a fait sensation dans le monde entier et a été encore plus réussi que le premier opus.

Son impact a été si positif que Disney Plus a annoncé de nombreuses autres séries dérivées de Star Wars, même dérivées de The Mandalorian, comme une nouvelle émission sur Ahsoka Tano et une autre sur Boba Fett.

Mais les répercussions n’ont pas seulement atteint le service de streaming. L’un des personnages préférés des fans était Grogu, populairement connu sous le nom de Bébé Yoda. Des milliers de mèmes basés sur le personnage ont été créés sur Twitter, Facebook et même de nombreux Tik Tok viraux ont émergé à son sujet.

Maintenant, un utilisateur de Reddit a décidé d’appliquer ses talents pour montrer ce que Baby Yoda, Ahsoka Tano, Boba Fett et autres personnages de The Mandalorian Oui c’étaitmembre de Among Us, l’un des jeux les plus remarquables de l’année.

L’utilisateur Himate a partagé une vidéo sur YouTube présentant à quoi ressembleraient ces 16 personnages s’ils faisaient partie du jeu vidéo multijoueur acclamé. Pouvez-vous tous les reconnaître? Si vous ne pouvez pas, nous vous montrons ici quel personnage représente chacune des éditions.







C’est une bonne façon de s’amuser en attendant la première de la troisième saison. Rappelons que The Mandalorian ne fera pas partie des sorties les plus attendues de 2021 puisque les nouveaux épisodes devraient arriver mi-2022 sur Disney Plus.