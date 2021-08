Épingle de sûreté! Superman est un fan de Seinfeld

Fanatisme de jerry seinfeld pour Superman est bien connu. L’acteur, dans sa comédie, avait de nombreuses références à Homme d’acier. On se souvient de l’aimant du personnage dans le réfrigérateur ou de la statue du héros qui est apparu à différents moments du spectacle. Subtil? Pas tellement, Jerry parle même de la possibilité que le Kryptonien possède un « super sens de l’humour ».

Suite? Seinfeld eu comme invités Hélène Slater qui a donné vie à Super Girl déjà au cinéma éclosoir Teri qui personnifiait Lois lane À la télé. Jerry il avait une petite amie qui s’appelait Lois et il aimait ce nom. Aussi, dans une course avec un ancien camarade de classe, le thème classique de Superman le film, pour Jean-Guillaume. Le spectacle a des centaines de références à la mythologie des héros, y compris Jor-El, La forteresse de la solitude Oui Lex Luthor.

Superman est un fan de Seinfeld







Cette histoire a « l’autre côté de la médaille ». On y va par parties. Il est actuellement disponible en HBO Max la série Superman et Loïs, Protagonisée par Tyler Hoechlin comme personnage principal et Bitsie Tulloch en tant que journaliste vedette de la Le journal de la planète. La série a été très bien accueillie par les fans du Kryptonien. Certains soulignent même que cette version du héros est la meilleure de toutes. Fanatisme?

Dans l’épisode 11 de la première saison, Lois et Clark Ils mènent une enquête sur certains méchants qui vandalisent la ville avec des messages nazis. Les journalistes passent beaucoup de temps ensemble sur ce travail. Puis une nuit alors que Clark part, Lois lui demande ce qu’il va faire. La réponse? Il passera son temps à regarder des rediffusions de Seinfeld.

Il semble que le vieil adage soit vrai : tout revient. Serait-ce le Karma ? La vérité est que le très Superman s’est déclaré fan de son plus grand admirateur : jerry seinfeld. Dommage que l’émission de l’humoriste ne continue pas à être diffusée pour connaître la réaction de son protagoniste. Bien que dans un monde de réseaux sociaux, la réponse peut peut-être prendre la forme d’un tweet. Qui sait?