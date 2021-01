Epik High va sortir son 10e album studio « Epik High Is Here » !

Le groupe K-pop Epik High s’apprête à sortir lundi l’album « Epik High Is Here 上 », le premier de son projet en deux parties.

Epik High un dixième album deux ans après le dernier

Son 10e album studio, « Epik High Is Here » est la première sortie du trio hip-hop en près de deux ans depuis son précédent album « sleepless in ________ » en mars 2019.

« Le titre (de l’album) implique la persévérance d’Epik High, qui a résisté aux hauts et aux bas, tout au long de ses 17 ans de carrière », a déclaré lundi l’agence Hours Entertainment du groupe. Et en même temps, le groupe entend offrir une consolation à ceux qui pensent que « personne dans ce monde ne me comprendra » avec cet album ».

« Epik High Is Here 上 » se compose de 10 titres, dont deux singles principaux « ROSARIO » et « Based Based On A True Story ».

« ROSARIO », avec la star féminine de la K-pop CL et le rappeur Zico, est une chanson hip-hop au rythme soutenu, racontant la critique envers les personnes qui espèrent la misère et l’échec des autres.

L’autre chanson principale, « Based On A True Story », qui s’écarte du style hip-hop habituel du groupe, met en vedette Heize.

L’album sera diffusé en streaming à partir de 18 heures.

Le groupe – composé de Tablo, Mithra Jin et Tukutz – a débuté en 2003 avec l’album « Map Of The Human Soul ». Il a sorti plusieurs succès, dont « Love Love Love » (2007) et « Spoiler » (2014).