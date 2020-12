Plus de survie, plus d’horreur

Resident Evil est l’une des plus grandes références du genre horreur de survie, et bien qu’avec le temps la formule se distancie du rationnement des ressources, de la terreur environnementale et des scénarios fermés, au profit d’une action débridée, son nom sera toujours associé à ce genre grâce aux versements classiques. Cependant, en 2003, alors que ce modèle classique touchait à sa fin, avec le refaire du premier titre de la franchise comme exposant maximum de celle-ci, Capcom a lancé une retombées qui tournait à nouveau vers la survie la plus grossière et la plus exigeante. Un titre qui réinvente le horreur de survie, et qu’il était en avance sur son temps.

Épidémie de Resident Evil est arrivé sur PlayStation 2 en 2003 avec une formule radicalement différente de ce que la franchise avait proposé jusqu’à présent, et donnant plus de poids à l’environnement et au sentiment de survie qu’à l’intrigue ou à d’autres éléments de l’intrigue. Pour commencer, il n’y avait pas un ou deux protagonistes, mais un ensemble de huit personnages parmi lesquels le joueur pouvait choisir. En fait, dans chaque niveau nous serions accompagnés de deux personnages contrôlés par l’IA (ou par d’autres joueurs dans sa suite), et l’aide de ces personnages était essentielle pour pouvoir réussir et compléter le pourcentage le plus élevé possible du niveau en question. Cependant, leur entreprise pourrait devenir une épée à double tranchant, car si nous voulions les faire survivre, nous devions être aussi conscients de leur statut que le personnage que nous contrôlons. Chacun de ces personnages se distinguait des autres en fonction de sa profession et allait des médecins aux plombiers, en passant par les policiers ou les journalistes. Selon votre profession, chacun aurait des capacités et des objets spéciaux cela nous offrirait différentes manières d’affronter les ennemis ou de progresser à travers la scène. Alyssa, la journaliste, avait un choix qui lui permettait d’ouvrir des portes que d’autres personnages devraient forcer par d’autres moyens, perdant ainsi du temps. Yoko, l’étudiante, porte un sac à dos qui élargit son inventaire, ce qui est un grand avantage compte tenu du petit espace que nous avons normalement. David, le plombier, dispose d’un kit d’outils pour combiner et créer des objets très efficaces. Suivant cette formule, chacun des huit personnages offre des possibilités très diverses qui demandent beaucoup de temps et de pratique pour apprendre où elles sont les plus utiles, mais une fois maîtrisées, elles nous permettront de tirer le meilleur parti du jeu et d’exploiter toutes ses possibilités.

Comme autre point de distance avec la saga, Épidémie de Resident Evil est divisé en chapitres indépendants, au lieu d’être une aventure continue. Ce personnage épisodique obéit à la nature de ses personnages, capacités et exigences, et c’est le joueur qui devra mémoriser et maîtriser chaque scénario, savoir avec quel personnage il a le plus de possibilités selon son style de jeu, et quels compagnons il préfère emmener avec lui. De cette façon, vous pouvez, en premier lieu, obtenir le résultat optimal sur chaque carte et, d’autre part, explorez chacun des coins des différents décors, car tout n’est pas accessible de la même manière avec tous les personnages. Cependant, explorer dans ce jeu est une question d’équilibre parfait, pour mesurer notre temps avec précision et pour rester calme, car nous devrons serrer très soigneusement le temps et les ressources pour pouvoir terminer nos tournées sans mourir dans la tentative. Et est-ce que Épidémie de Resident Evil Cela nous a obligés à prendre conscience de différentes variables, et pas seulement de la vie qui nous restait, comme dans le reste de la saga. L’élément le plus critique et le plus dangereux était l’indicateur d’infection que nous devions contrôler en temps réel, et que cela signifierait la mort immédiate en atteignant 100%. Contrairement au reste des versements, dans lesquels le virus en service n’était pas un réel problème en ce qui concerne le gameplay, dans Outbreak, nous devons nous assurer de ne pas être infectés. Soit en raison de la morsure d’un zombie, soit en touchant une surface imprégnée de virus (comme le sol), entre autres causes, notre indicateur de virus sanguin commencerait à augmenter, et lorsque nous atteindrons 100%, nous mourrons immédiatement, quelle que soit la durée de vie. cela nous convient.

Un plus grand nombre de dangers implique que nous devrons recourir à plus de diversité d’objets pour affronter ces dangers. Il existe plus de types de médicaments que dans le reste de la saga, on peut même en créer avec les compétences du médecin. De même, c’était le premier jeu de la franchise à inclure des armes de mêlée au-delà du couteau de survie typique, des pipes en fer aux lances de fortune avec un couteau de cuisine et un manche à balai. Tout obéit à la maxime de tirer le meilleur parti des ressources disponibles et rares, si nous nous limitons à n’utiliser que des balles et des armes à feu classiques, nous serons bientôt à court de munitions. Compte tenu de cela et de la rareté de l’inventaire, il est essentiel de garder sous contrôle nos deux PNJ qui l’accompagnent et d’utiliser leurs inventaires pour créer une réserve variée d’objets, de munitions, d’articles de guérison et d’objets clés, qui peut satisfaire tous les besoins. du groupe. Pour améliorer encore le sentiment de survie, de réalisme et de difficulté, l’inventaire s’ouvre en temps réelAutrement dit, l’action ne s’arrête pas lorsque nous l’ouvrons et les menaces continueront à se déplacer autour de nous. Cela nous oblige à trouver un endroit sûr avant de nous arrêter pour gérer l’inventaire, soigner ou combiner des objets. Même l’indicateur viral continuera d’augmenter pendant que nous sommes dans l’inventaire, et dans cet aspect, nous trouvons une autre clé qui fait Épidémie de Resident Evil Dans une expérience aussi exigeante, nous devons affronter au plus vite toutes les difficultés évoquées ci-dessus, pour atteindre la fin du niveau à temps. Si nous nous attardons trop longtemps pour trouver un itinéraire sûr et sans ennemis pour atteindre notre destination, il est peut-être trop tard, notre jauge virale se remplit avant d’atteindre notre destination.

Épidémie de Resident Evil il a été un titre en avance sur son temps, avec des prémisses et des idées totalement innovantes pour la franchise et le genre, mais qui n’a pas brillé autant qu’il le méritait, en grande partie à cause de limitations techniques. Avec une technologie capable d’améliorer le jeu coopératif de manière beaucoup plus fluide, comme nous l’avons actuellement, et qui élimine les longs écrans de chargement du jeu, Épidémie de Resident Evil il a tout pour réussir. Espérons que Capcom reprendra le format un jour et nous apportera un troisième volet de ce retombées.