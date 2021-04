Epicurious ne publie plus de recettes avec du bœuf «  pour encourager une cuisine plus durable  »

Afin d’aider son public de cuisiniers à la maison à être plus respectueux de l’environnement, le magazine numérique Epicurious ne partagera plus les recettes à base de bœuf.

Le point de vente a fait l’annonce lundi, bien qu’Epicurious ait discrètement ralenti la publication de nouvelles recettes de bœuf depuis l’automne 2019.

Dans plusieurs articles publiés lundi, le point de vente a poursuivi en expliquant pourquoi il préconisait un «effort pour encourager une cuisine plus durable».

« Nous savons que certaines personnes pourraient supposer que cette décision signale une sorte de vendetta contre les vaches – ou les gens qui les mangent. Mais cette décision n’a pas été prise parce que nous détestons les hamburgers (nous ne le faisons pas!) », Une histoire écrite par David Tamarkin, le directeur numérique émérite, et Maggie Hoffman, une rédactrice en chef, lisent. « Au lieu de cela, notre changement concerne uniquement la durabilité, le fait de ne pas donner de temps d’antenne à l’un des pires contrevenants au climat au monde. Nous pensons que cette décision n’est pas anti-boeuf mais plutôt pro-planète. »

En rapport

Dans un autre article rédigé par les éditeurs d’Epicurious, le point de vente nomme trois façons dont l’élevage du bétail contribue au changement climatique. Citant des recherches du Natural Resources Defense Council, les rédacteurs expliquent leur conviction que l’élevage de bétail est mauvais pour l’environnement à tous les niveaux de production. De la nourriture nécessaire pour nourrir le bétail – une quantité « massive » de maïs et de soja – aux vaches digérant cette nourriture libérant du méthane sous forme d’éructations et de flatulences au produit final de cette digestion, le fumier, libérant de l’oxyde nitreux et du méthane dans l’atmosphère , toutes les parties de la production, affirment les éditeurs, nuisent à la Terre.

L’article cite un rapport de l’Environmental Protection Agency selon lequel l’agriculture – comme l’élevage du bétail – représente environ 10% des gaz à effet de serre aux États-Unis. Cela indique également que de grandes quantités d’eau sont utilisées pour élever le bétail, ce qui constitue également une ponction sur les ressources naturelles.

« Bien sûr, en ce qui concerne la planète, éviter le bœuf n’est pas une solution miracle », ont écrit Tamarkin et Hoffman. « Tous les animaux ruminants (comme les moutons et les chèvres) ont des coûts environnementaux importants, et il y a des problèmes avec le poulet, les fruits de mer, le soja et presque tous les autres ingrédients. Dans un système alimentaire si brisé, presque aucun choix n’est parfait. »

Dans l’histoire, les deux auteurs notent à quel point l’abandon de la consommation de bétail peut sembler «inutile», mais tout cela fait partie d’un objectif plus large.

« La lutte contre le changement climatique nécessite une législation, une coopération internationale et l’adhésion du secteur privé », ont-ils écrit. « Des actions individuelles comme choisir de la viande de remplacement – ou des champignons ou des pois chiches – au lieu de la vraie chose peuvent sembler si petites qu’elles sont essentiellement inutiles. Mais chaque fois que vous vous abstenez de consommer du bœuf à l’épicerie ou au restaurant, vous envoyez un signal – à l’épicerie, oui, mais aussi, et peut-être plus influemment, à qui vous parlez de votre décision. «

Dans une interview avec Forbes, Hoffman a ajouté qu’elle pensait que le changement serait très faisable.

« Il y a tellement de nourriture dans le monde, et nous travaillons avec tellement de développeurs de recettes fantastiques, ce n’est honnêtement pas du tout difficile de sauter un ingrédient qui a été abondamment couvert dans le passé », a-t-elle déclaré au magasin.

En rapport

Ces dernières années, les critiques ont publiquement appelé le grand public à réduire sa consommation de viande rouge. En 2019, la diététicienne Kristin Kirkpatrick a écrit un article pour AUJOURD’HUI expliquant que si de nombreux régimes à la mode – comme le paléo ou le céto, par exemple – appellent à une consommation accrue de viande rouge, ce n’est en fait pas très sain.

« En bout de ligne: il ne semble pas y avoir beaucoup d’avantages pour la santé à avoir de la viande rouge ou transformée dans le cadre de votre alimentation », a écrit Kirkpatrick, citant plusieurs études qui ont montré que la viande rouge fréquente peut entraîner des maladies et une mort prématurée.

Et plus tôt ce mois-ci, en l’honneur du Jour de la Terre, le chef Joel Gamoran a offert des conseils AUJOURD’HUI pour réduire sa consommation de viande.

En rapport

L’industrie bovine ne semble pas avoir répondu à la décision d’Epicurious lundi, mais la National Cattleman’s Beef Association a publié ce mois-ci un communiqué affirmant que le système de production de bœuf américain est solide, citant un récent document de recherche.

« La production de bœuf aux États-Unis est le système de production le plus durable au monde, un fait compris depuis longtemps par les producteurs de bovins américains, qui entre les années 1960 et 2018, ont réduit l’empreinte carbone de l’industrie de 40% tout en produisant 66% de bœuf en plus », indique le communiqué. lit, avant de faire valoir que la production de bovins et de viande bovine ne représente que 2% des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis.

Pourtant, les rédacteurs d’Epicurious espèrent que la réduction de la consommation de bœuf se propagera.

«Le programme d’Epi est le même qu’il l’a toujours été: inciter les cuisiniers à la maison à être meilleurs, plus intelligents et plus heureux dans la cuisine», conclut l’histoire de Hoffman et Tamarkin. « Le seul changement est que nous pensons maintenant que pour s’améliorer, il faut cuisiner en pensant à la planète. Si nous ne le faisons pas, nous finirons par ne plus avoir de planète. »