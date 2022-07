Epic Vecna ​​​​Cosplay au Comic-Con 2022 – Stranger Things

la Comic Con 2022 ouvre les portes aux spectateurs et aux fans de San Diego pour la première fois en deux ans. Il y a déjà beaucoup à découvrir au premier jour des 5 jours du plus grand salon de la BD au monde : les différents studios et éditeurs de BD annoncent également leurs nouveautés dans le domaine des films et des séries.

Il y a des premières bandes-annonces, par exemple pour le nouveau film « Donjons & Dragons » avec l’acteur Captain Kirk Chris Pine après le jeu culte et bien plus encore pour la série « Le Seigneur des Anneaux » et la préquelle de « Game of Thrones ».

Ce qui est attendu d’autre dans les prochains jours, nous l’avons rassemblé pour vous dans un aperçu et nous en ferons bien sûr également rapport.

Comic-Con 2022 : Le meilleur cosplay devrait être Vecna

Une grande et importante partie du Comic-Con annuel sont les nombreux fans qui sont dans leur conception élaborée, en partie auto-conçue et imaginative déguisement leurs héros de bandes dessinées populaires et au-delà : en plus des classiques tels que Superman, Batman, Dark Vador, les héros Marvel et Mandalorian, des personnages d’anime populaires et bien plus encore, il y a beaucoup plus à découvrir au centre d’exposition.

Cette année, c’est la série à succès de Netflix StrangerThings avec le Méga succès de la 4e saison sur toutes les lèvres, surtout le nouveau grand adversaire Vécna des Hawkks-Kids l’a fait aux fans. Mais comment obtenez-vous cet unique Créature en cosplay mettre en place? Un fan l’a fait et son travail est à la fois impressionnant et écrasant lorsqu’il est considéré comme Vecna ​​terrorise le SDCC 2022 ! Mais voyez par vous-même :

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Stranger Things 5 ​​pas avant 2024

Netflix viendra avec StrangerThings cependant, ne sera pas présent au Comic-Con de cette année. La saison 4 récemment publiée connaît un succès retentissant dans le monde entier et arrive plus d’un milliard d’heures de streamingquelque chose qu’aucune autre production de Netflix n’a réussi à faire à part « Squid Game ».

Les créateurs de la série Ross et Matt Duffer ont déjà commencé à travailler sur le dernière saison 5 commencé, dont le tournage devrait commencer l’année prochaine et 2024 au plus tôt apparaît sur le service de streaming. La finale devrait « devenir assez émotif », ont récemment confirmé les frères Duffer dans une interview. Bien sûr, les détails ne sont pas encore dévoilés.