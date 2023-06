Epic Netflix Series 3 Body Problem taquiné avec une première bande-annonce

TUDUM, le « Global Fan Event » annuel de Netflix, fait rage au Brésil, et parmi ses nombreux premiers regards exclusifs et nouvelles de dernière minute, un premier aperçu de 3 Problème corporel. Des créateurs de Game of Thronesla série adapte le roman acclamé de Liu Cixin, le premier de l’épopée Souvenir du passé de la Terre trilogie. L’émission devrait être un blockbuster légitime et le prochain grand sujet de discussion à la télévision, et le teaser ne déçoit pas.





Essayant de parler parmi les cris de fête et les acclamations de la foule, le casting de 3 Problème corporel sont apparus sur scène avec de grands sourires et beaucoup d’admiration dans leurs yeux pour présenter le teaser et en discuter. Les stars Benedict Wong et Jess Hong ont été les premières à sortir, préfacant la série avec cette introduction :

Et s’il y avait une force extérieure influençant ce que nous faisons ? Comment réagiriez-vous ? Inspiré par la trilogie de livres de renommée internationale, 3 Problème corporel raconte la réponse de l’humanité à ses menaces les plus graves. C’est une histoire passionnante et épique sur ce qui se passe lorsque la réalité sur terre commence à s’effondrer. Une histoire de connexion humaine, de mystères d’enquête, de découvertes bouleversantes et bien plus encore. Nous sommes tellement honorés de présenter ce tout premier aperçu d’un spectacle sur lequel nous avons tous travaillé si dur.

Vous pouvez consulter le teaser ci-dessous.

Le casting de 3 Body Problem présente l’émission Netflix

Le teaser est visuellement époustouflant, décrivant une grande variété d’événements mystérieux avec une portée à couper le souffle. Comme l’a dit l’un des membres de la distribution après la première, « C’était la première fois que je voyais ça et mon esprit est totalement époustouflé. »

Bien que le premier regard ne plonge pas exactement dans tous les détails du récit, son matériel source concernait un groupe de scientifiques ingénieux qui se sont empêtrés dans une conspiration internationale compliquée qui implique également un jeu de réalité virtuelle qui étudie un monde extraterrestre et explore le scientifique méthode. C’est une série de livres étrange, souvent déroutante et profondément intellectuelle, et il sera fascinant de la voir dans une somptueuse production Netflix. D’après l’apparence du teaser, c’est absolument épique.

« Comme une bonne bande-annonce, elle devrait poser plus de questions que de réponses », a déclaré une autre star de l’émission. « Et j’espère que cela fera réfléchir les gens. Ce n’était qu’une infime partie de l’objet de notre émission. »

Lorsqu’on lui a demandé de quoi parlait la série, un membre de la distribution a déclaré: « Nous jouons donc un groupe de scientifiques brillants qui font la course contre la montre pour percer un mystère d’un autre monde avant des conséquences potentiellement catastrophiques. »

« Je pense que Benioff, Weiss et Woo ont fait quelque chose comme vous n’en avez jamais vu auparavant », a conclu le casting. « Vous les gars, c’est une course folle à laquelle vous ne pourrez pas arrêter de penser ou de parler, croyez-moi. »