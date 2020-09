Epic Games veut réinstaurer l’application Fortnite sur l’App Store, ses joueurs iOS chutent de 60%

L’équipe de nouvelles de tech207 sept. 2020 11:49:01 IST

Fortnite-maker Epic Games veut ramener l’application de jeu sur Apple Magasin d’applications.

Vendredi, Epic Games a déposé une requête devant le tribunal demandant une injonction préliminaire contre Apple, ce qui l’obligerait à lister Fortnite, de retour sur le Magasin d’applications.

Selon le mémoire d’injonction, plus de 116 millions de joueurs ont joué Fortnite sur iOS, ce qui en fait la plus grande plate-forme du jeu, plus grande que sa base de joueurs sur Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, PC ou Android.

Epic Games affirme que ses « utilisateurs actifs quotidiens sur iOS ont diminué de plus de 60% depuis la suppression de Fortnite de l’App Store ».

Epic craint de ne plus jamais revoir ces utilisateurs et de Fortnite la communauté a été «déchirée».

La prochaine audience pour cette affaire est prévue le 28 septembre. Cependant, Epic Games espère que Fortnite est remis sur le Magasin d’applications jusqu’à ce qu’un verdict soit atteint.

Le mois dernier, le tribunal avait déclaré qu’Apple n’avait pas à mettre le Fortnite app de retour sur le magasin car Epic Games n’a pas réussi à prouver que la politique d’Apple avait causé du tort et que la société « avait stratégiquement choisi de violer ses accords avec Apple. »

En août, Epic Games a déclaré qu’il était poursuivre Apple et Google après que les géants de la technologie aient abandonné son application de jeu vidéo populaire de leurs magasins d’applications pour avoir introduit un plan de paiement direct qui contourne leurs plates-formes.

Apple et Google réduisent tous les deux de 30% les achats de revenus intégrés dans les jeux, ce qui a longtemps été un problème pour les développeurs.

Fortnite est gratuit, mais les utilisateurs peuvent payer pour des accessoires dans le jeu tels que des armes et des skins. Son développeur, Epic Games, a déclaré dans un article de blog qu’il introduisait Epic Direct payments, un plan de paiement direct pour iOS d’Apple et Google Play. Epic a déclaré que le système est le même système de paiement qu’il utilise déjà pour traiter les paiements sur les ordinateurs PC et Mac et les téléphones Android.

