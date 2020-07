Epic Games Store : une nouvelle fonctionnalité qui prend en compte les succès

Il s’agit d’une première version de la fonctionnalité et vous pouvez vous attendre à voir des changements et des ajustements.

Donner aux joueurs une motivation supplémentaire pour rester dans le jeu en relevant certains défis ou en atteignant certains objectifs fixés par leurs développeurs est sans aucun doute une bonne chose pour la plateforme. Surtout si l’on considère le nombre de titres exclusifs qu’elle héberge. Grâce à ses cadeaux hebdomadaires gratuits, Epic Games Store a connu une croissance massive depuis son lancement en termes d’utilisateurs simultanés, il est donc logique qu’elle prenne enfin des mesures pour offrir un service plus robuste.

Certains jeux de la boutique Epic Games peuvent commencer à afficher des succès lorsque vous les déverrouillez. Il s'agit d'une première version de la fonctionnalité et vous pouvez vous attendre à voir des changements et des ajustements. Nous aurons plus d'informations à partager sur les réalisations futures, alors restez à l'écoute!

Enfin au niveau de ses concurrents

Epic Games Store s’est fait un nom dans le monde des vitrines de jeux vidéo grâce à une foule de titres exclusifs et chronométrés comme Cold Symmetry’s Mortal Shell pour aider à le différencier de Valve’s Steam. Une caractéristique qui lui a fait défaut par rapport à ses concurrents c’est l’absence d’ un système de réalisations, mais aujourd’hui, Epic Games a annoncé sur Twitter qu’une première version de réalisations déblocables est en cours de déploiement pour certains jeux.

Le post sur les médias sociaux d’Epic Games Store présente spécifiquement Ark : Survival Evolved, qui compte déjà des réalisations sur Xbox, PlayStation 4 et Steam. La liste complète des jeux présentant des réalisations pendant qu’Epic Games travaille sur le changement et l’ajustement de son système n’est pas fournie, mais son tweet indique que l’équipe “aura plus d’informations à partager sur les réalisations à l’avenir”.