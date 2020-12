Epic Games Store et le miasme des rumeurs médiatiques

Brouillard et poussière

Avez-vous entendu ce qui est dit? Avez-vous entendu les dernières nouvelles? Savez-vous de quoi on parle? Il faut être dans la vague, il faut monter sur la vague et montrer du haut à tous la réalité que l’on a vue de ses propres yeux, ou du moins celle qu’on vous a racontée, même si c’est celle dont vous avez entendu parler. jetant un œil à une conversation perdue. Parlez-nous et dites-nous ce que vous avez vu, car nous avons besoin de l’espoir que vous prêchiez, même si nous savons que ce n’est pas vrai. Les rumeurs sont l’un des maux endémiques de l’industrie du jeu vidéo, des prestataires de visites curieuses qui servent de subsistance, mais s’attaquent également aux fondements d’une presse souvent dite crédible. Quel a été le déclencheur dans ce cas? A l’occasion de la fin de l’année, de nombreux magasins de jeux vidéo numériques et physiques se sont lancés pour promouvoir leurs offres, et plus précisément l’Epic Games Store l’a fait de la meilleure façon qu’il sait faire, avec son dernier combo de jeux gratuits. Après cette nouvelle, des rumeurs ont commencé à apparaître au sujet de cette fameuse liste, et qui serait celle qui serait choisie, mais tout cela enveloppé d’un halo de mystère que certains médias n’ont pas jugé opportun d’éliminer.

Actuellement, nous apprenons progressivement des données plus claires et plus concises sur les jeux gratuits de l’Epic Games Store, avec des sources plus crédibles que les messages de Discord sans signature derrière, puisque nous avons déjà sorti deux jeux, qui ont servi de contraste avec le prétendues fuites, mais cette fois beaucoup plus cohérentes. EpicData.info est une page où nous pouvons suivre toute l’activité de la boutique, des offres aux nouveaux jeux qui arrivent. Evidemment, si on sait bien bouger (groupe où je ne m’implique pas), on peut découvrir les jeux qui sortiront gratuitement tous les jeudis, et maintenant tous les jours. Avec ces informations une nouvelle collection de jeux a été produite, où les deux premiers, Villes: Skylines et Oddworld: Nouveau ‘n’ Tasty, ils figuraient déjà. En jetant un coup d’œil sur le papier d’emballage, on distingue les formes et les couleurs principales, qui donnent un indice sur les jeux qu’elles hébergeront, correspondant à ce jour.

Sur la base de la liste, que nous incluons ci-dessous, et du papier d’emballage du jeu de demain, vous pouvez penser que Le long noir sera choisi. Que cet article ne sert pas de plus à la liste des rumeurs, car malgré la confirmation et la vérification des données dans EpicDate.info, Je ne peux pas vous assurer que cette information est vraie en aucune façon, seul le temps le dira, et je pense que cet avertissement apparaît beaucoup moins qu’il ne le devrait dans d’autres médias.

Dès que les premières rumeurs sur l’Epic Games Store sont apparues, les médias ont récupéré ces informations, se remplissant les mains d’un contenu toxique de qualité douteuse. Ce type de pratique Ils ne sont pas du tout en bonne santé, et c’est quelque chose auquel nous devons non seulement éviter de nous habituer, mais aussi dénoncer et souligner à quel point ces types d’actions sont mauvais et nocifs.. Je ne suis pas journaliste, je n’ai pas reçu une telle formation et tout ce que je sais, je le dois à ces mêmes sites et autres formes de journalisme qui m’ont endurci pendant les quelques années que j’écris. Mais je n’ai jamais douté que l’une des principales clés du reporting est de comparer et de consulter les sources. Nous n’avons pas à douter une minute de l’importance de tout consulter depuis son origine pour vérifier que les informations qui nous sont parvenues de quelque part sont légales ou non. Il semble que nous oublions cela, ou qui sait, peut-être nous nous efforçons de le faire, de nous passer de ces limitations qui nous empêcheraient de parler des informations du moment et nous permettraient de gagner quelques visites de plus que nécessaires sur notre site. Cela me fait mal d’écrire ceci, car cela me donne le sentiment que je reproduis ces pratiques, mais qu’elles me cassent en deux si c’est le cas, car à partir de cette humble position je veux défendre la véracité et la petite lumière pleine d’espoir qui parvient parfois à filtrer à travers les décombres d’un à moitié blessé.